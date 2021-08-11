高雄桃源明霸克露橋斷，桃源區代表謝宜真勘災落水失蹤。（高雄市消防局提供）

高雄連日豪雨沖毀桃源區3部落重要聯外道路明霸克露橋（希望之橋），桃源區代表謝宜真下午勘災時，不慎落水失蹤，當時同行勘災的復興里里長江維明還原當時狀況，表示殿後的謝宜真突然踩空，下半身掉到泥流裡抱著鋼梁求助，江維明難過表示，他上前想拉起謝，卻只拉到衣服，只能眼睜睜看著她被滾滾泥流沖走。

台20線94K＋050明霸克露橋第1、2跨大梁流失，公路總局第三區養護工程處正積極搶通便道中，但高雄山區雨勢雖已減緩，午後仍有持續偶有強降雨，造成便道泥流，玉穗溪土石流土砂含水量仍高，依舊充滿危險。

公路總局甲仙工務段段長陳正偉表示，下午5時40分復興端保全回報，看見有民眾橫越玉穗溪疑似有人落水，立即通報地方警消單位協助協尋，之後證實落水者是前往勘災的桃源區代表謝宜真。

桃源區復興里長江維明晚間還原現場狀況時表示，眾人回程來到明霸克露橋斷橋附近，正徒步走過泥地，踏上鋼梁護欄準備離開，不料，突然一陣泥流，殿後的謝宜真突然踩空，下半身掉到泥流裡抱著鋼梁求助，江維明難過表示，他前去救援但只抓到衣服，後來又一波泥流挾帶木頭、石頭沖來，只能眼睜睜看著謝代表被沖走。

目前謝宜真代表仍下落不明，然而天黑造成尋找困難，且現場土石泥流依舊持續，救難人員搜救到晚間6點30停止，預計明（12日）早6點再持續搜救。