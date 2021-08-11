日本一名女子接種莫德納疫苗後開始嚴重掉髮。（圖／翻攝自ameblo）

日本一名女網友ayapipipiii日前在個人部落格PO出照片，表示自己6月底打了莫德納疫苗後，身體出現驚人變化，開始瘋狂掉髮，還沒到7月底，髮量稀疏到快全禿了。

ayapipipiii指出，自己是在6月29日接種莫德納疫苗，當天晚上出現如手臂痠痛、渾身無力等副作用，沒想到隔天起床後，發現自己開始掉頭髮，頭皮也長出一些疹子，她一開始以為是季節交替，沒想到3天後，頭髮越掉越多。

日本一名女子接種莫德納疫苗後開始嚴重掉髮。（圖／翻攝自ameblo）

日本一名女子接種莫德納疫苗後開始嚴重掉髮。（圖／翻攝自ameblo）

到了7月7日，她發現頭皮上出現3個圓形禿，17日時髮量所剩無幾，已經可以看到頭皮。直到7月21日，ayapipipiii才到醫院做檢查，當時她的頭髮已經相當稀疏，接種後一個月，她把僅剩的頭髮綁成馬尾，自我幽默「還是可以做髮型」。

ayapipipiii在文章中表示，目前沒有證據顯示接種莫德納疫苗與掉髮症狀的關聯性，經過抽血和其他檢查後，確認身體並無導致落髮的病變，醫生也無法解釋她掉髮的原因。ayapipipiii至今仍持續就醫檢驗，希望失去的頭髮快點長回來，許多網友也留言替她打氣。