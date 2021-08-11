黃少祺保養有術。三立提供

黃少祺劇中扮8歲童。三立提供

黃少祺劇中扮8歲童。三立提供

黃少祺劇中扮8歲童，他覺得韓瑜（左）母愛噴發。三立提供

黃少祺11日為主演的8點檔《天之驕女》受訪，透露老婆呂旻蓁（小蓁）帶2個兒子正在美國過暑假，老婆打了輝瑞第一劑，他強調去美國是每年既定行程。台灣的疫情稍微趨緩，但夫妻倆還是很注意防疫，畢竟家中有9歲、6歲的兒子，他自己已施打AZ，目前沒有任何副作用，他也稱AZ是最好的疫苗，「因為可以混打」。

他劇中因一場意外喪失記憶，角色心智降齡到8歲，家中2個兒子是他模仿對象，「小孩的眼神、動作很快，有點過動，我用這些明顯特徵去演」，兒子看到他演出，反應是不斷大笑，自爆老婆平時在家像帶3個兒子，「我就是大兒子，她常被我們3個惹到哭笑不得」。

他透露兒子有時會開玩笑嫌媽媽好凶、好胖，一講完馬上露出擔心老婆生氣的口吻：「完了，我出賣她了，我死定了。」他自認急性子，老婆個性溫和，以前和老婆為了小孩的教育方式偶有摩擦，後來發現這樣會讓小孩有心理壓力，夫妻倆後來有共識絕不在小孩面前吵架。

他對兒子恩威並施，有次2個兒子在外頭吵架，他當場斷了理智線，沒動手僅動口臭罵他們一頓，他們罰站過程中同時訓示一番。他和老婆小蓁都是藝人，2個兒子耳濡目染，遺傳他們的演戲天份，他說對兒子的未來不設限，但上大學前不會讓他們接觸演藝圈，希望他們保有天真、單純，好好學習為重。

黃少祺進了《天之驕女》之後時常要脫光秀肌，前後至少20多次，為此他會在家做重訓訓練各部位肌肉，每餐吃6分飽，晚餐則不碰澱粉，「身材不能走鐘，要時時刻保持警覺，這是演員的職業道德」。