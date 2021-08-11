看好折疊手機（foldable phone）市場，三星（Samsung）今（11）日舉辦Galaxy Unpacked線上發表會，不同於以往都在下半年推出Galaxy Note系列新機，三星今年已經提前確認不會推出Galaxy Note新機款，取而代之的則是僅推出Galaxy Z Fold3 5G以及Galaxy Z Flip3 5G兩款折疊手機。此外並同步推出Galaxy Watch4系列智慧手錶以及Galaxy Buds 2真無線耳機，帶給消費者更多Galaxy生態系的新選擇。

針對下一代折疊手機，三星根據消費者調查結果指出，消費者期待能加入防水、S Pen以及更輕薄等三大特點，三星一次在新一代Galaxy Z系列折疊手機中都給實現了。首先就先來看看Galaxy Z Fold3 5G。

Samsung Galaxy Unpacked August 2021

【Galaxy Z Fold3 5G】

三星正式發表Galaxy Z Fold3 5G。（黃慧雯攝）

Galaxy Z Fold3 5G採用高通Snapdragon 888處理器，提供12GB RAM，並有256GB / 512GB ROM版本。本次首次支援IPX8防水認證，是全球首款支援防水的可折疊螢幕手機。電池為4400mAh，支援25W快充（但是包裝盒內未有充電器）。

機身邊框以及轉軸採用Armor鋁合金材質，耐用度比前一代強化10%；內頁螢幕保護膜比前代耐用度提升80%。不僅在耐用度上有所提升，也首度加入對S Pen的支援。本次三星共推出S Pen Fold專用版（有手寫壓力限制，不會傷害螢幕，不具備藍牙，不支援S Pen的遙控功能，僅適用於Z Fold3），而S Pen Pro則是可支援多款Galaxy裝置，並支援藍牙，可具備遠端遙控功能。這兩款S Pen都需要額外購買，也無法收納在Galaxy Z Fold3機身之中，但有需要的消費者可以選擇可收納S Pen Fold專用版的專屬保護殼，感受類似Galaxy Note系列可同時攜帶S Pen與手機的使用體驗。

Galaxy Z Fold3 5G封面（外）螢幕採用6.2吋Dynamic AMOLED 2X螢幕，外螢幕與機背都採用康寧Gorilla Glass Victus保護，耐用性有所提升。展開則是7.6吋Dynamic AMOLED 2X螢幕螢幕，螢幕更新率120Hz，三星首度在其中採用了螢幕下鏡頭（UDC），透過全新的 Eco2 顯示技術，讓內螢幕亮度提升29%。後置主鏡頭則是採用Gorilla Glass with DX超清晰玻璃，可以減少拍照時光線折射，提升成像品質。

相機部分，首度採用的內螢幕UDC鏡頭為400萬畫素，三星指出是因為使用者較少使用此鏡頭於自拍，但是支援的鏡頭畫素可在視訊會議時支援1080p解析度，以目前使用需求來說堪用；主鏡頭則是搭載1200萬畫素三主鏡頭（廣角、超廣角、遠距），以及1000萬畫素封面螢幕鏡頭。鏡頭的自動取景功能從前一代可辨識兩人增加至四人，拍攝VLOG時可說是更有智慧。

體驗上Fold 2即加入的Flex模式，在Fold3當中可支援更多應用程式，例如Spotify、Netflix等等，可在折疊狀態以上下螢幕的模式分別瀏覽並操作。在全展開狀況下，Fold3則新增可調式功能選單，可在瀏覽行事曆等app的時刻，讓左方導航列呈現更豐富的顯示方式，包含可以展示完整選項、或最小化為icon呈現。也可將側面面板釘選常駐在內頁螢幕右邊，讓你快速啟用愛用的app。也可更直覺地將網頁中想要進一步瀏覽的選項，透過點選其連結並拖拉到螢幕另一側就可透過分割模式來開啟兩個網頁。也新增實驗室選想，可以打造最符合心意的顯示方式，例如可以開啟設定讓所有app都可以支援多重視窗縣市，或是可針對不同app設定顯示比例（16:9、3:4、全螢幕等等）。

Galaxy Z Fold3 5G在全球共有綠色（Phantom Green）、黑色（Phantom Black）、銀色（Phantom Silver）三種，定價是美金1799.99起，預計8/11在特定市場開放預購、8/27上市。在台的上市計劃，預計接下來一兩週就將對外公佈。而本次Galaxy Z Fold3也有推出Galaxy Z Fold3 5G Thom Browne Edition限量版，預計8/11在特定市場開放預購，台灣是否引進目前未定。

【Galaxy Z Flip3 5G】

Galaxy Z Flip 3則是搭載高通Snapdragon 888處理器，通過IPX8防水認證，電池為3300mAh，充電功率15W，同樣盒內不贈送充電器。搭載8GB RAM，有128GB、256GB ROM的版本。在耐用性上不僅首度具備防水性能，機身邊框以及轉軸採用Armor鋁合金材質，耐用度比前一代強化10%；內頁螢幕保護膜比前代耐用度提升80%。

三星正式發表Galaxy Z Flip3 5G。（黃慧雯攝）

Galaxy Z Flip3 5G採用6.7吋內頁螢幕，升級為Dynamic AMOLED 2X螢幕，支援120Hz螢幕更新率與智慧動態調節。封面螢幕則是1.9吋Super AMOLED螢幕，比前一代1.1吋可視面積增加4倍。在增大封面螢幕的前提下，封面螢幕可以支援個人化桌布，展現風格。也可在收摺狀態下開啟更多app，例如上滑可以開啟Samsung Pay、下滑開啟快速設定選單，左滑可以開啟小工具操作（錄音、計時器）；右滑則可瀏覽手機通知。

本次也升級雙喇叭配置，支援Dolby Atmos杜比環繞音效。主鏡頭是兩顆1200畫素鏡頭（廣角＋超廣角），鏡頭覆蓋Gorilla Glass with DX超清晰玻璃，可以減少拍照時光線折射，提升成像品質。打開螢幕的內頁鏡頭則是1000萬畫素（挖孔螢幕設計），延續支援Flex模式。

Galaxy Z Flip 5G在全球共有七款顏色，一般款式包含米白色（Cream）、黑色（Phantom Black）、綠色（Green）以及紫色（Lavander）。特定地區的三星官網則還有白色、粉色以及灰色。目前會在台上市哪些款式，等候台灣在地發表會就會揭曉。全球售價則是美金999.99起，預計在8/11在特定市場開放預購、8/27上市。在台的上市計劃，預計接下來一兩週就將對外公佈。而本次Galaxy Z Flip3也有推出Galaxy Z Flip3 5G Thom Browne Edition限量版，預計8/11在特定市場開放預購，台灣是否引進目前未定。

據了解，三星目前針對Galaxy Z Fold3 5G以及Galaxy Z Flip3 5G都僅有推出5G版本，未來會否推出4G版目前還無法確認。而至於這兩款手機都沒有使用最新的高通Snapdragon 888+處理器，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，三星會在產品上市時，選擇那個時間點最適當並符合需求的處理器。這樣的選擇可能包含對於晶片產量的掌握，以及對於市場的評估等等。是否符合消費者的期待，當然也就可以按情況來評估。

今年度關於三星新款折疊機Galaxy Z Fold3 5G以及Galaxy Z Flip3 5G，最令人關注的當然就是在台的上市價格。陳啟蒙在聯訪中回應，對於折疊手機來說，根據三星市調的結果，NT$36000對於消費者來說，就是甜蜜點，會有90%的消費者願意入手。究竟999美金起跳的Galaxy Z Flip3 5G會以哪樣的價格在台推出，令人十分期待。