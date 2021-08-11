長時間支持運動選手的富邦集團及台灣大哥大，今晚集結在東京奧運大放異彩的舉重郭婞淳、柔道楊勇緯、高爾夫潘政琮、徐薇淩及李旻等5位選手出席線上慶功會，談到成為討論焦點的燦笑「神照」，郭婞淳給了自己為何失敗仍要笑得如此燦爛的原因。

「141公斤」是郭婞淳心中念念不忘的數字，她說：「去年體育署和國訓中心辦的模擬東京奧運對抗賽，我挺舉就是在141公斤失敗還仰躺在地，正式的東京奧運舞台上，我在確定金牌到手之後，也想挑戰改寫自己保持的世界紀錄，沒想到又是卡在141公斤這個坎。」

「當選手舉久了就知道試舉會不會成功，奧運比賽那時有點手滑，覺得不行了就不小心笑出來，然後我又跌倒，像是重演去年模擬賽，所以想說這次我一定要華麗轉身。」郭婞淳這麼說，而她燦笑躺地時剛好被路透攝影師捕捉到畫面，成為相當受歡迎的「神照」，她也很開心、很喜歡照片。

郭婞淳表示，東京奧運前舊作很多功課，包括收集對手近期成績，「最後就是我和自己的比賽，很開心完成選手生涯最後一塊拼圖-奧運金牌，也很可惜沒把世界紀錄再堆高，但我還是很開心擁有這面金牌。」

過去總是運用獎金默默行善的郭婞淳，奧運金牌國光獎金同樣計畫幫助更多人，也打算學習理財，讓獎金可以有更好的運用。