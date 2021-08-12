加密貨幣交換平台Poly Network今天宣布遭到駭客攻擊，據公布的資料估計，損失的數位代幣總額高達6億美元（約新台幣168億元），堪稱加密貨幣界歷來規模最大駭客洗劫案之一。

路透社報導，去中心化金融（decentralised finance，DeFi）平台Poly Network在推特（Twitter）公布資金遭到轉移的數位錢包資料，並強烈呼籲用戶將來自這些地址的代幣列入黑名單。

根據加密貨幣交易資訊網站The Block估計，Poly Network宣布遇駭時，受影響的數位錢包含有的代幣總價值超過6億美元，堪稱加密貨幣市場歷來最大規模搶案之一，可比2018年東京的比特幣交易所Coincheck遭竊走價值5億3000萬美元加密貨幣的事件。

另個位在東京的加密貨幣交易所Mt. Gox也在損失價值5億美元比特幣後，於2014年倒閉。

近來與DeFi平台有關的竊案、駭客攻擊和詐欺事件已造成規模空前的損失，不但進行相關投資風險升高，也恐將導致主管機關介入徹查。

DeFi平台指的是個人對個人的加密貨幣平台，允許使用者毋須透過銀行或交易所等傳統把關機制便可進行交易。Poly Network提供用戶交換不同區塊鏈的代幣。

加密貨幣分析網站CoinGecko共同創辦人巴比．王（Bobby Ong）指出，這起駭客竊案規模龐大，「跟Mt. Gox差不多」；不過他認為，後續影響不會傷害到主要加密貨幣的價格。

他還認為，這項計畫已經完了，「要恢復外界信心得花費許多功夫」。

Poly Network在推文中說，他們打算採取法律行動，並要求駭客返還資產。不過分析師表示，這反而凸顯出要索回被偷的代幣有多困難。

路透社今天向Poly Network要求提供更多相關細節，但尚未收到回覆。目前仍不清楚這個平台的總部在哪裡，也不知是否有任何執法單位正在調查這樁搶案。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100811