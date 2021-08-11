父女仔細討論拍攝內容。艾迪昇傳播提供

檢場和女兒王敏淳（香奈兒）感情極好，溫馨的父女形象2度讓廠商青睞，2人為麵食品牌拍代言廣告，由於已是第4次合體拍廣告，父女倆很快就完成。

檢場透露拍得快又好的秘訣，「上了鏡頭，對方就不是我的女兒，而是一位演員」。王敏淳為了這次拍攝，特地拿出廣告酬勞幫爸爸治裝買褲子，卻被媽媽李翊君打槍一定不合身，母女倆還為此打賭，看誰更了解檢場身體密碼。

檢場和女兒王敏淳再度為這家麵食品牌拍廣告，拍不到半天就順利完工，許多鏡頭甚至一次完成。廣告中，他們在廟宇前話家常，溫情互動宛如私下互動，檢場讚女兒表現自然，但透露不會提供太多表演意見，「最多就是提醒一下，動作表情不需要太用力，其實上了鏡頭，一切聽導演指令，我們都是演員，都是平等的」。

王敏淳為了慶祝和爸爸第4次合作，特意上網訂購一件潮牌褲子，要讓檢場帥氣上鏡頭，不料卻被李翊君打槍。李翊君說：「我從來不敢幫檢哥買褲子，褲子跟鞋子一樣，一定要先試穿，尤其檢哥一直有運動，大腿肌肉特別發達，沒試穿的褲子一定穿不上。」但王敏淳對眼光有信心，母女倆還為此打賭。

王敏淳常幫父母打點潮牌衣物，有時拉著爸爸就上街買潮衣，檢場也樂此不疲。有次她幫媽媽訂購了一雙名牌鞋，不料鞋子太大又太硬，但李翊君體貼女兒心意，一雙鞋穿了好幾年，仍捨不得汰舊。這次母女打賭，可惜廣告拍完無法知道結果，因為褲子配送不及，還卡在海運上，至今仍沒送到家。

檢場身材數10年如一日，有賴他經年運動維持，疫情期間，他無法打高爾夫球，因而規定自己每晚外出健走7000步，他表示：「疫情間，台北晚上都沒人，在萬家燈火下獨自行走，別有一番感覺。」對於女兒和老婆打賭，他挺淡定，直說：「我一直以來都是M號32腰，尺寸對就沒問題啦。」