指揮中心在今天(11日)疫情記者會上宣布第六輪疫苗8月23日開打，但施打疫苗全數皆為國產高端，引發反彈，消息宣布後最新的疫苗意願登記人數也曝光，相較於昨天，AZ、莫德納都增加1萬人以上，高端僅增加3000多人。

根據指揮中心最新統計，截至今天下午5點為止，登記總人數來到1344萬1141人，比昨天多了5萬人。單選AZ者為107萬9864人，佔比8.03%；單選莫德納人數為401萬2576人，佔比29.85%；單選高端者18萬5470人，佔比1.38%。

複選部分，勾選AZ、莫德納者有727萬2364人，佔比54.11%；複選AZ、高端人數為3萬7127人，佔比0.28%；複選莫德納、高端者為12萬6047人，佔比0.94%；三者都選為72萬7096人，佔比5.41%。

與昨天相比，在第六輪正式確定全數為高端後，單選高端疫苗者增加了3400人，單選AZ人數則大幅上升，增加1萬6000人，單選莫德納者也穩定上升，增加1萬1000人左右。

單選AZ者近日來人數不斷大幅增加，為三者之冠，單選莫德納人數也在昨天突破400萬大關，今天繼續穩定增加1萬人，顯見民眾依舊對於國外疫苗較有信心，就看總統蔡英文帶頭施打高端後，是否能有效增加民眾接種高端意願。