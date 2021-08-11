中央流行疫情指揮中心宣布，第6波疫苗接種可施打高端疫苗，對此，北市副市長蔡炳坤認為，國人對高端的接受度，應要看接下來高端預約數以及實際接種量，而北市府尊重市民自由選擇。

蔡炳坤指出，目前台北市疫苗接種涵蓋率，第一劑已達49％、第二劑達4％，接下來恐會進入很高的期待期，因下半年不僅面對第一劑需求，更重要是有數百萬人將陸續該打第二劑，所以下半年台灣民眾，對疫苗需求將相當殷切。

蔡炳坤表示，高端疫苗從民眾選擇上來看，民眾單選高端人數有18.2萬人，其他是複選，國人對高端的接受度，要看接下來高端預約數以及實際接種量，8月23日開始可以接種高端疫苗，才可看出每個人都有選擇自由，北市府尊重市民選擇，但更期待中央在下半年可以回應市民對疫苗的需求。

對於「帛琉旅遊泡泡」已被衛福部長陳時中簽核，確定8月14日重啟，且帛琉釋出2000劑疫苗給遊客，柯文哲認為，為了打疫苗還要花飛機票？他不知道，但如果是順便旅遊應還可以。