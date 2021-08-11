天王劉德華出道40年跨足歌唱和戲劇領域，也都繳出亮眼成績，不僅是歌王還是影帝，近年來更當起電影製作人，多部作品都受到好評；劉德華一直以來有認真工作和親民的好形象，最近卻遭大陸導演苟鈺生指控，他監製兼主演的電影《掃毒2：天地對決》涉嫌抄襲，甚至被北京法院證實已立案。

劉德華在2019年監製兼主演的電影《掃毒2：天地對決》，找來古天樂、苗僑偉和影后林嘉欣，當時票房開紅盤，該片還代表香港角逐第92屆奧斯卡金像獎最佳國際影片；電影寫下好成績後，劉德華原本計畫2020年暑假拍續集，因疫情推遲至今年6月開拍。

沒想到近日大陸導演兼成都環球博納文化傳媒有限公司董事長苟鈺生，跳出來控訴劉德華的《掃毒2》是抄襲，分析無論是故事內容、結局和拍攝手法，都和苟鈺生2006年執導電影《完美情人》幾乎一樣；據《香港01》報導，苟鈺生還說劉德華抄襲已經不是第一次，他投資的電影《我的少女時代》有部分情節，跟他的電影《和劉德華一起唱歌》相似，還拿出雙方往來信件證明。

北京知識產權法院對於苟鈺生提告劉德華的案件已立案。(圖/ 摘自微博)

微博上則瘋傳一張北京知識產權法通知書的照片，上面清楚寫著成都環球博納文化傳媒向劉德華、寰宇娛樂有限公司和其他與電影《掃毒2》有關的製作公司提告，且經審查已立案受理；但《香港01》報導指出，寰宇電影回應表示尚未收到法院正式通知，並強調《掃毒2》是原創電影，「我司並無侵害任何第三方之著作權」，全案已全權交由律師處理，不會再做回應。