富邦悍將11日以5比3擊敗樂天桃猿，緊急接替猛悍投球的吳世豪中繼2.1局表現亮眼，奪下相隔784天的勝投，總教練洪一中表示，此役能夠獲勝最主要就是2名中繼投手凍結住對手分數。

富邦靠著2局下王正棠清壘的三壘安打，單局攻下4分逆轉，不過在第4局1局出後，猛悍讓郭永維敲出三壘滾地球，下丘時突然右腳抽筋退場，緊急換上吳世豪中繼，他中繼2.1局投出3次三振，僅被敲1安、無失分奪下勝投。

能夠奪勝洪總認為最主要關鍵是吳世豪與王尉永2名中繼投手，「後面的投手表現很理想，分數就此凍結住。吳世豪的表現跟去年比賽來進步很多，尤其今年的控球、尾勁都很理想。」

吳世豪中繼好投奪勝，也摘下生涯首座單場MVP，他又驚又喜的說：「我本來以為是阿棠（王正棠），真的很開心，謝謝教練團當下很信任我，讓我上場投球。」

吳世豪感謝教練團這幾年的指導，讓他在球場上增添不少信心，「2018、19年我因為受傷一直投投停停，20年又沒辦法證明自己，後來振總有來富邦，不想辜負他的期待。他跟我說上來投球不要怕，要兇一點，他看我投球不像以前那麼兇，有點畏畏縮縮，不像我以前的風格。」

找回昔日的霸氣，吳世豪成功繳出好投，「謝謝教練們一直在球技上、心理上給很多幫助，我也想跟自己說『辛苦了』，因為我也一直很努力，想把狀況調整到最好。」

富邦悍將王正棠單場雙安貢獻3打點。（陳怡誠攝）