美國《國會山莊報》（The Hill）10日上傳一段影片，顯示美國總統拜登（Joe Biden）當天在搭乘直升機返回白宮後，儘管特勤局幹員已疑似為他指路，但拜登仍「一秒走錯」，最後在穿越樹叢後才得以進入白宮。批評者再度高聲宣稱拜登已出現認知能力問題等失智症前兆；支持者則認為當時幹員並非為拜登指路，反而是提醒他正常路徑上有問題，才讓拜登改道。

拜登10日自老家德拉瓦州威明頓市（Wilmington）返回白宮，而根據《國會山莊報》上傳的影片，他在步下「陸戰隊一號」（Marine 1）直升機、準備進入白宮時，一名特勤局幹員疑似在步道上為拜登「指路」，但拜登仍跟著這名幹員前進，最後穿過樹叢，繞了遠路才得以進入建築物內。該影片在1天內便獲得上百萬次播放。

曾於美國前總統川普（Donald Trump）任上擔任白宮發言人的史派瑟（Sean Spicer）要求所有人「仔細看看這影片」；美國保守派資深記者波索比克（Jack Posobiec）稱即使幹員已為拜登指路，但他仍走錯路；還有人認為這顯示拜登的認知能力已出現問題，而這正是失智症的前兆。

不過也有網友反駁此類看法，認為應是正常路徑上出現問題，影片中特勤局幹員才會特地指向該處，呼籲總統注意；且拜登路過時明顯朝該處瞥了兩眼，前述幹員在拜登跟著其走上草坪時還特地回頭看了一下，似乎在確認總統有沒有跟上。

由於拜登以78歲高齡成為美國史上最年長的總統，且曾發生多次失言，讓外界擔心其年齡太大，可能難以承擔領導全球最強大國家的責任。

文章來源：Where are you going Joe? Another 'senior moment' as confused President Biden ignores Secret Service agent directions into White House and bizarrely walks onto lawn
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