國貿局局長江文若（右五）與贊助企業合影。（外貿協會提供）

「你的想法，台灣精品幫你實現！」，經濟部國際貿易局局長江文若在8月11日愛無界公益活動國際記者會上，宣布了「Sharing is Caring」活動，將於9月1日正式啟動。

這項定調為全球性的公益性質活動有別於貿易局一直扮演台灣對外貿易推動的角色，江文若說，推動社會公益是近年來全球關注的議題，各國政府、企業紛紛投入。這次發起活動就是希望喚起大眾關懷生活周遭，伸出援手。一個人能力或許有限，透過這項公益提案，就有機會幫助你實現助人的願望。主辦單位將挑選3個最佳提案各提供1萬美元獎金，也為每案準備了15萬美元執行費用。

江文若指出，在籌備階段就得到台灣企業的大力支持，感謝29家台灣精品企業贊助活動經費。江局長提到瑞典少女格蕾塔·桑柏格，從小關心氣候變遷，憑著一個想法，從地方報紙的徵文比賽中發酵，隨著越來越多人分享理念，讓全世界正視氣候暖化問題；在台灣台東陳樹菊女士，將賣菜所得拿出來蓋學校蓋圖書館，救助急難，她們共同的理念是盡一己之力改變社會，讓世界更美好。在世界每個角落都有著桑柏格、陳樹菊的人士，不要小看自己，不要自我設限，用你的智慧、善心與創意，你也可以是下一個桑柏格、陳樹菊。

印尼教育公益家Mr. Onno、菲律賓SM基金會董事Mr. Ramon特別透過視訊連線出席記者會，對台灣政府與民間企業投入社會公益的美好行動表示讚美，也各自分享了長期投入公益事業觀點，並會鼓勵國民參加提案。

江文若邀請全球公民運用台灣精品作發想，實現關懷社會以及保護環境的活動目的。台灣精品是台灣政府背書，經由台灣及國外專家學者選出具有創新價值，創造生活美好的產品。

提案報名受理時間是9月1日至10月31日，專家學者組成的評審團會選出3個最佳提案。活動承辦單位中華民國對外貿貿易發展協會秘書長林芳苗在記者會後表示，很高興可以跟臺灣企業一起透過這個愛心行動，為國際社會盡一份心力。事實上，臺灣有許多企業一直在關懷社會，成立慈善基金會，默默行善做公益。林芳苗最後指出，這次活動是一個好的開始，相信未來會有更多臺灣企業投入。有關活動辦法請至活動官網查詢(https：／／share-care.taiwanexcellence.org)。