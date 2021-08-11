三星今日晚間舉行Galaxy Unpacked 2021線上發表會，除了揭曉Galaxy Z Flip3 5G以及Galaxy Z Fold3 5G兩款折疊手機之外，也同步發表採用全新作業系統的Galaxy Watch4智慧手錶以及Galaxy Buds2，豐富Galaxy生態系。

Samsung Galaxy Unpacked August 2021

【Galaxy Watch4系列智慧手錶】

三星於2021下半年揭曉Galaxy Watch4系列雙錶款－Galaxy Watch4、Galaxy Watch4 Classic。Galaxy Watch4以極簡現代的流線設計，具備虛擬錶圈；Galaxy Watch4 Classic則具備實體旋轉不鏽鋼錶圈，各展有特色。

三星正式發表Galaxy Watch4 Classic。（黃慧雯攝）

三星正式發表Galaxy Watch4。（黃慧雯攝）

三星於今日正式揭曉搭載首款搭載One UI Watch及三星與Google攜手合作打造嶄新作業平台－Wear OS Powered by Samsung的智慧手錶，也就是Galaxy Watch4、Galaxy Watch4 Classic。Galaxy Watch4採用極簡現代的流線設計，具備虛擬錶圈；Galaxy Watch4 Classic則具備實體旋轉不鏽鋼錶圈，各展有特色。

受益於全新的作業系統，Galaxy Watch4系列用戶可以於手錶上透過Google Play下載Google Play第三方應用程式，如Google Map、Adidas Running、Spotify等；當然也支援三星Galaxy Store中適用於手錶的應用程式。當使用者在手機下載適用於手錶的應用程式時，app即會同步下載於Galaxy Watch4系列手錶上。而針對如請勿打擾時間、來電封鎖名單，世界時鐘等設定，皆可自動同步於手機及手錶。

三星首度於Galaxy Watch4系列中採用5nm處理器。CPU相較前代效能提升20%、RAM提升50%，提供更流暢的操作與多工體驗。GPU亦提升10倍，於運動模式及音樂串流等操作轉換更加順暢。內存記憶體也自4GB增加為16GB，可儲存更多喜愛的app、音樂、照片。Galaxy Watch4系列續航提升達40小時使用時間、僅需2小時即可充飽電。而若急需使用，只需30分鐘快充即可使用約10個小時。

Galaxy Watch4系列皆搭載全新Samsung BioActive Sensor 3-in-1感應器。（黃慧雯攝）

Galaxy Watch4系列皆搭載全新Samsung BioActive Sensor 3-in-1感應器，包含PPG光學心率感應器、ECG心電圖及全新BIA生物電阻抗分析感應器。精密小巧的感應器使手錶具備流線型的外觀，亦搭載全新演算法使量測結果更加精準。

受益於全新感測器，Galaxy Watch4系列可提供全新身體組成分析功能，手錶感應器僅需15秒即可完成自動偵測，並提供如骨骼肌、BMI、身體水分、體脂比率等健康數據，準確度達98%，隨時隨地掌握身體狀況，有如隨身攜帶體脂器，且體積輕巧，就讓你佩戴在手腕上。運動偵測自前代40種提升為95種運動模式，並可透過串聯三星智慧電視，於螢幕檢視手錶即時量測的心率及燃燒卡路里數值，提升居家健身效率。也搭載進階睡眠管理功能，新增打鼾偵測、入睡期間全程血氧濃度偵測，幫助消費者了解自身睡眠狀態，並透過睡眠分數與建議，掌握每晚睡眠品質。三星也在Galaxy Watch4系列中提供客製化knock knock手勢控制功能，用戶可自訂於揮動或旋轉手腕時，進行接聽電話、拒接來電與通知等動作，單手即可輕鬆迅速操作。

Galaxy Watch4系列將於8月27日起於特定市場上市，台灣上市計畫未定。Galaxy Watch4推出藍牙與LTE兩種版本、44mm及40mm兩種尺寸，提供黑、銀、綠（僅44mm）、玫瑰金（僅40mm）四種顏色，邊框採鋁合金材質，美金售價USD 249.99起。Galaxy Watch4 Classic推出藍牙與LTE兩種版本、46mm及42mm兩種尺寸，提供黑、銀兩色，邊框採不鏽鋼材質，美金售價USD 349.99起。

【Galaxy Buds2真無線藍牙耳機】

三星正式發表Galaxy Buds2(共有四色）。（黃慧雯攝）

穿戴裝置需求持續攀升，根據IDC數據顯示，2021年Q1全球穿戴裝置出貨首次突破1億台，較去年同期成長超過三成。台灣三星在2021年截至6月穿戴裝置較去年同期銷售額、銷售量皆有近100%成長，當中又以耳機產品銷售表現最佳，銷售額成長達115%。因此，三星持續推出輕巧的Galaxy Buds2真無線藍牙耳機。

Galaxy Buds2為Buds系列中最為輕巧的機款，機身重量僅5g。採用動態雙驅動單體高低音揚聲器，使高音更加清脆、低音更渾厚。機體採入耳式設計，並以圓潤外觀減少風噪聲，讓你隨時可享受沉浸式音質體驗。採用全新機器學習解決方案，透過各樣噪音樣本，如汽車喇叭聲、工地施工聲訓練學習，可在通話時消除多種噪音，加上內建三麥克風與VPU語音擷取單元，無論身處何處皆可享有清晰的通話體驗。在ANC開啟時耳機播放時間可達5小時、含充電盒20小時。充電5分鐘即可使用1小時。

本次Galaxy Buds2新增內建Earbud耳機適配測試功能，針對用戶配戴不同大小耳塞偵測聲音密閉性，讓用戶更輕鬆找出最合適的耳塞選擇。耳機搭載ANC主動降噪，可阻絕高達98%的背景環境噪音，一戴上就讓你瞬間進入無干擾的音樂世界中。 Galaxy Buds2提供三階段環境音音效調整，可依照個人聆聽需求選擇最適合的環境音程度。

如今，Galaxy的生態圈也串聯得更完整，用戶現在可直接於Galaxy Watch4系列錶面控制Galaxy Buds2，開啟ANC、調整環境音等操作。此外，Auto Switch自動切換亦新增支援三星手錶，透過登入相同三星帳號，Galaxy Buds2可於三星手機、平板、手錶間自動切換播放音訊來源，感受切換自如的無縫體驗。

Galaxy Buds2共推出石墨黑、幻影白、橄欖綠及薰衣紫四種顏色，耳機外觀及充電盒採亮面設計，展現潮流光彩。三星亦推出多樣有趣的保護殼配件（可相容於Galaxy Buds2、Galaxy Buds Pro與Galaxy Buds Live），讓消費者充分展現獨特個性。Galaxy Buds2美金售價USD 149.99，將於8月27日起於特定市場上市，台灣上市計畫未定。