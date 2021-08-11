民政局說明宗教場所中元普渡、納骨塔中元祭拜的防疫指引。(民政局提供／曹婷婷台南傳真)

本土新冠肺炎疫情趨緩，8日起（農曆7月1日），台南市陸續有廟宇舉辦中元普度法會，台南市民政局祭出相關防疫指引，除了室內50人、室外100以內，免提報防疫計畫，如人數超過均需提報，至11日有8廟提出，後續有廟宇持續送件中，但也有廟宇傾向從簡辦理。

民政局指出，截至今天共有8間廟宇提出防疫計畫並獲核定，包括龍崎區龍湖宮、西港慶安宮燒王船、六甲赤山龍湖巖、六甲媽祖宮、安定保安宮、安定長興宮、安平城隍廟及開台天后宮。另也有多家廟宇正陸續提出申請中。

中央流行疫情指揮中心宣布二級警戒持續至8月23日，農曆7月，宗教團體開始辦理中元法會、盂蘭盆法會等普度活動，也有市民會前往納骨塔進行祭拜，台南市長黃偉哲表示，台南市已有地方進行普度法會等宗教儀式，提醒市民必須遵守防疫規定，拜拜是祈求平安，不要因拜拜群聚而發生染疫憾事。

民政局長姜淋煌說，宗教場所中元普度、納骨塔中元祭拜防疫指引，是依照二級警戒指示，一般普度於廟宇室內2.25平方公尺、室外1平方公尺保持安全距離，室內50人、室外100人以內，免提報防疫計畫。

但特殊情況則需提報防疫計畫經民政局同意，如人數超過或舉辦相關儀式活動，像放水燈、主普壇等，且室內最多100人、室外最多500人。而單位如評估後難以落實防疫計畫，可自行辦理中元祭祀，但不開放民眾參加，避免群聚。另也建議民眾祭品使用線上代購，如要分送則由工作人員直接送至家戶；民眾自行領回祭品則要分梯次進行，避免人流聚集。

此外，納骨塔平日開放民眾入內祭拜、辦理業務，但各公立納骨塔自行辦理中元祭祀不開放民眾參加，民政局會加強督導各區公所，善盡管理機關責任，提前寄送通知、發布公告、廣播周知民眾勿返鄉參與中元法會。目前不得遶境進香及遊行等移動式活動，普度後不得有福宴、平安宴等聯誼性質餐會。