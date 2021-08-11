藝人朱蕾安近日無預警在為《壹電影台》主持的節目中開金嗓，歌聲清新，讓一票網友耳朵懷孕。因為疫情，加上朱蕾安目前人在美國，必須隔海連線錄影，為了讓內容更活潑，認真的朱蕾安介紹電影單元時，特別安排許多有趣的梗：「因為這次電影與愛情相關，所以在七夕前夕，為了表示不同溫度的情人，因此選唱《熱愛105°C的你》。」粉絲聽完朱蕾安的歌聲，紛紛敲碗要求出唱片，她搞笑地說：「你們不要這樣給我信心，我會當真！」

朱蕾安喜歡和粉絲互動，從不吝嗇分享辣照，近日一張老公視角的泳裝照，好身材嶄露無遺，讓粉絲暴動，身材皮膚保養得宜的她，更因為「少女顏」在美國有另類豔遇。朱蕾安說好友賈永婕的女兒安安到美國念大學，她和老公前往接機，並親送安安到寄宿家庭，18歲男大生們見到朱蕾安紛紛開把，誤以為她也是剛要入學的新生，讓她因此暗爽好幾天。

朱蕾安的「少女顏」，意外引起美國男大生開把。（壹電影提供）

朱蕾安個性認真，即使隔海錄影，仍花心思安排橋段，為節目開金嗓。（壹電影提供）

而朱蕾安在戲劇和主持領域表現亮眼，也擁有一副好歌喉，不僅唱過多首戲劇片尾曲，還演出十分挑戰唱功的歌舞劇，更曾在電影《紅衣小女孩》演唱充滿詭譎氣氛的插曲，堪稱演藝圈隱藏版歌手！她透露自己私底下很愛唱歌，還曾經一個人去KTV開包廂歡唱，就為了滿足歌癮。

被問及和老公Ron的婚姻維持在幾度C？朱蕾安立刻害羞地把老公搬出來，Ron大方表示：「她對我很好，很熱情。」朱蕾安也透露夫妻結婚至今還像熱戀的小情侶，每天都會捏老公的臉稱讚他可愛，而老公也會在特別的節日手作戒指，甚至縫鞋子送她，恩愛羨煞旁人。