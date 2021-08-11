畫面實在太驚悚！近日有網友分享一段行車紀錄影片，一輛聯結車右轉燈亮起，同時發出「嗶嗶嗶嗶」的警示聲響，但跟在聯結車右後方的女騎士，竟然無視加速往前衝，結果瞬間撞上右轉的聯結車，連人帶車「消失」在輪下。眾多網友看完驚呆，直呼：3寶無誤！

臉書《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》分享一段18秒行車紀錄影片，時間在9日傍晚17時29分左右。影片中天色陰陰的，但視線良好，約3秒時，前方一輛聯結車的右轉燈亮起，並且可聽見相當明顯的「嗶嗶嗶嗶」警示聲，然而跟在聯結車右後方的女騎士，不知為何，彷彿渾然不覺，來到路口後明顯加速往前衝，就這樣直直地撞上開始右轉的聯結車，瞬間連人帶車「消失」在聯結車下方，畫面十分驚悚。

有網友表示事發地點為，桃園平鎮的金陵路五段跟台66快速道路高架下端交叉口，更多人則是忍不住回應：「是3寶無誤！請珍惜生命」、「騎車趕死隊」、「明明方向燈打了 警示聲也很清楚 機車卻搶快想超前， 唉 可憐司機大哥了」、「後車看到機車直鑽車下應該滿頭問號吧??」、「如果有活下來，請家人影片放給她看，看到吐為止！」、「燈都提早打了，內輪差也宣導那麼多次了，為什麼還要騎過去」。

還有人說「有些女人是很可怕的 她們騎車開車 雖然看似眼睛盯著前方很專心 但是心卻在九霄雲外 並不是她們無所畏懼很英勇 而是她們無魂有體像是稻草人」、「聽葉師傅說：不要跟大車硬拼，試著切他中路！」。

據ETtoday新聞雲報導，平鎮警分局建安派出所所長劉偉成指出，女騎士與機車被捲入車底，所幸大貨車立即剎車，女騎士僅受輕微擦傷，雙方事後向警方表示私下和解，並未報案處理。