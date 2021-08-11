藤壺是一種常見的海洋生物，以「超黏」而聞名，經常沾附在鯨魚、海龜與船舶上，被附身者都相當討厭它。然而藤壺的黏液成了醫療專家學習的目標，麻州理工學院(MIT)的研究人員以藤壺的黏液配方為靈感，發明一種超級有效的止血膠，能在15~ 30 秒內封阻傷口。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，現行在手術枱上已有止血膠，能快速的誘導血液凝結，然而這個過程需要幾分鐘才能起作用，這使得一但出血量過大，止血膠不一定能起作用。

另外，多數的強效膠水在使用前，都會要求先清理黏接處，並保持乾燥再上膠，然而藤壺可不是如此，藤壺是海洋生物，在海水裡的附著力仍然極強，這使得MIT的研究人員認為，它的原理可以應用在生物止血膠上。

令人引起密集恐懼症的藤壺，它的沾黏性相當厲害，船舶、鯨魚、海龜都是受害者。(圖/shutterstock)

該研究的第一作者吳晶晶(音譯：Jingjing Wu)說：「眾所周知，藤壺會牢固地附著在岩石、船體和其他明顯潮濕的固體表面上。顯然它可以適應各種形狀，採用填補的方式進入任何不規則形狀裡並密封它。如果我們發明這種配方，在理論上可以應用在形狀不規則的傷口。」

另一位主要作者陸桓武(音譯：Hyunwoo Yuk) 說：「這非常有趣，為了要密封出血的組織，我們面臨的挑戰正是潮濕、持續出血的傷口，而藤壺似乎已經示範了，在這種環境下，仍然可以黏的住。」

經過研究，藤壺的超強黏液，是兩種不同的配方。第一種會排斥物體表面上的水或油，也就是先進行清理，然後附上第二種液體，一種蛋白質的黏合劑，它固定能力極強。

知道原理後就可以著手模仿藤壺，該團隊從他們以前開發的醫用黏合劑為基礎進行改良。在2019 年，他們發明一種代替外科縫線的雙面膠帶，如今，他們將材料凍結成薄片，然後研磨成微小顆粒，將它們懸浮在矽油中。

這與藤壺黏液具有類似的效果，因為油會從表面取代液體（在這種情況下是血液），然後這些黏顆粒可以發揮沾黏的效果。在測試中，研究小組證實這比現有的止血劑效果更好，而且會隨著組織癒合，逐步被身體慢慢分解。也就是說，隨著組織癒合，膠水也不會在該部位周圍引起發炎。

研究小組表示，他們接下來將在更大的傷口上測試這種膠水。他們稱希望這種止血膠可以讓急救人員在到達現場時，立即為重傷者止血，或者在手術枱上讓外科醫生更容易控制出血，完成手術。