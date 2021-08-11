對於蔡英文總統與行政院長蘇貞昌11日在例行會面中討論5倍券，前民進黨立委郭正亮指出，蘇貞昌向蔡英報告這是慣例，因為禮拜三的下午有民進黨的中常會，若有決策爭議，他會先去和蔡英文解釋，不過他認為蔡英文未必會力挺蘇貞昌，他更指出，如果5倍券的造勢效果無法拉抬蘇揆的民調，讓他撐過12月的公投，那麼他就要下台。

郭正亮11日在中天政論節目《正常發揮》中表示，禮拜三這個是慣例，下午2點有中常會，如果決策有爭議，下午中常會上就會有人提案、討論，他就必須去官邸跟小英解釋，因為小英是黨主席，這種事情不是第一次發生，已經發生很多次了，「但也不要認為，蔡英文挺他去幹」。

郭正亮指出，蔡英文一定是有聽到爭議，國安日報一定會告訴他立法院很多人有意見，蘇貞昌既然本來例行要來，一定跟她講一堆，蘇貞昌今天有講一個新的點子，本來5倍券不能繳學費，他今天把學費納入。郭正亮推測，可能現場的畫面是，蔡英文就聽，最後對蘇講，好好跟立法院溝通，不要有爭議。

郭正亮認為，立法院肯定會有意見，蘇貞昌和秘書長要去溝通，「你就硬推嘛， 你要推不是行政院的責任？」這件事總統不一定要介入，疫苗跟總統絕對有關，但這件事從發想到執行都是行政院的事，去年的年3倍券也是如此，但不管他怎麼搞，就是憑他的本事，大概9月下旬就印出來了，「造勢1個月，看你民調有沒有上來，在看12月公投有沒有過，如果沒過關，你就下台嘛」。

郭正亮直言，這種事情本來就這樣，而且他頭已經洗一半了，但總統不是只看行政院，她也要看社會、立法院和整個政治的布局，「我很難想像他來報告蔡英文就一路挺，一定不是這樣」。