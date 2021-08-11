近來各行各業因疫情皆損失慘重哀聲連連，藝人張本渝不僅已排定的舞台劇因疫情取消年底的演出計畫，經營的副業也不例外受到嚴重影響，餐廳「哈泰」更是在三級警戒時期暫時休業，身為阿美族的張本渝則在家中閉關2個月，專心準備即將開拍的原住民電影。
疫情期間，由於大家的生活方式、飲食型態的日漸轉變，張本渝與自家餐廳股東積極討論修整營運方向，改以「讓大家隨時隨地都可以吃得到泰餐」為目標，轉型推出平價泰式外送餐及餐盒，並且從餐點打包到外送皆親力親為，不假他人之手。
近日，張本渝為慰勞剛開工日日趕錄影、補存檔的師兄曾國城和好友徐乃麟，準備了近百個餐盒至攝影棚應援探班，兩人看到外送員裝扮的張本渝還滿臉狐疑認不出來，相認之後，皆笑著直說解封後要去餐廳捧場。
有趣的是，喜愛泰式料理的曾國城吃了餐點之後，不僅浮誇的直說：「一秒到泰國！」也因張本渝在每個應援餐盒上寫了不同的打氣字句，像是「被工作耽誤的大胃王是你？」「長得好看就算了，還這麼會選便當！拿我～」，兩人現場一搭一唱的用各種語氣演繹了餐盒上面的句子，讓停工已久的攝影現場，多了些許輕鬆的氣氛。
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