上半季冠軍之爭進入白熱化階段，中信兄弟與統一獅隊在台南上演投手戰，雙方鏖戰到12局仍無法分出勝負，最終以1比1握手言和，賽後兄弟魔術數字減至M4，最快14日在新莊封王。

獅隊前役才與味全龍戰到12局，最終靠著江亮緯再見安打驚險勝出，也凍結兄弟的魔術數字，停留在M5，將勝場差縮小至1場。今天兩軍正面交鋒，雙方都推出王牌洋投先發，獅隊推出布雷克，兄弟則是目前暫居三振王、勝投王的德保拉應戰。

前7局雙方都沒能從對方投手手中攻下分數，8局上1出局後，江坤宇、王威晨接連敲安，陳文杰敲出關鍵二壘安打，送回二壘上的江坤宇，打破0比0僵局，也將布雷克打退場。

0比1落後的獅隊在8局下終於突破德保拉，2出局後林安可、郭阜林、蘇智傑接連敲安，將比分追平，正規9局打完雙方以1比1進入延長賽，最終雙方都無法再添得分數，12局打完雙方握手言和。

賽前兄弟魔術數字M5，今天與獅隊打平後，魔術數字再減1，若兄弟接下來連勝富邦悍將，加上獅隊連敗給樂天桃猿及味全龍，兄弟最快就能在14日奪下上半季冠軍。

獅隊先發投手布雷克用生涯單場新高的128球投7.1局，投出7次三振，被敲6支安打失1分；兄弟先發投手德保拉同樣用128球投7.2局，投出7次三振、2保送，被敲8支安打失1分。