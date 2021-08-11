中國汽車工業協會（中汽協）公布資料顯示，今年1-7月，大陸汽車產銷分別完成1444萬輛和1475.6萬輛，分別較去年增長17.2％和19.3％。其中7月汽車銷量186.4萬輛，年減11.9％，已連續3個月出現下滑。不過，值得注意的是，新能源汽車的銷量逆勢暴漲，7月新能源汽車產銷分別完成28.4萬輛和27.1萬輛，分別年增1.7倍和1.6倍。

中汽協表示，7月汽車銷量銳減，主要受晶片產能危機、原材料價格上漲壓力等影響，以及大陸國內局部地區洪澇災害等極端天氣和疫情復發，一定程度上使生產和需求受到抑制。

與整體汽車市場的表現截然不同，新能源汽車市場再次成為亮點，7月產銷繼續刷新歷史紀錄，累計產銷已經超過國內歷年全年的數量。

從中汽協發布的資料來看，今年1-7月新能源汽車產銷分別完成150.4萬輛和147.8萬輛，均較去年同期增長2倍。中汽協方面表示，今年新能源汽車累計產銷已經超過大陸國內歷年全年的數量，1-7月滲透率也繼續提升至10％。

大陸全國乘用車市場訊息聯席會秘書長崔東樹表示，目前新能源汽車市場實現對燃油車市場的替代效應，並拉動車市向新能源汽車轉型的步伐。新能源汽車行業景氣度不斷上行。

從乘聯會發布的7月新能源乘用車批發銷量排名來看，前五的車企分別為比亞迪、特斯拉、上汽通用五菱、上汽乘用車、廣汽埃安；從7月零售量排名資料來看，新能源汽車車型前10名分別是宏光MINI、比亞迪秦PLUS DM-i、奔奔EV、理想ONE、比亞迪宋DM、特斯拉Model 3、小鵬P7、比亞迪漢EV、奇瑞eQ和埃安Aion S。

此外，大陸國內造車新勢力7月表現也相對搶眼，無論月增率或年增率都出現明顯增長。7月，理想汽車實現銷量8589輛，年增長251.3％，月增長11.4％；小鵬汽車單月銷量也突破8000輛大關，7月銷量年增長228％至8040輛，月增長22％；而蔚來汽車7月的交付量為7931輛，月減2％，表現未達預期。