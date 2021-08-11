新冠疫情席捲全球，高傳染力的隱憂推升各國對疫苗的急迫性，許多疫苗開發生技廠隨之受惠，股價水漲船高，財信傳媒董事長謝金河表示，莫德納上市以來，股價大漲了42倍，德國生技廠BNT（BioNTech）更是從去年12.52美元漲至464美元，隨著股價大漲，市值暴升，企業的量能就變得更強大，疫苗嚴然成國力競賽的指標，由此可見，國產疫苗的研發有多重要。

美國銀行（BofA）周二報告指出，莫德納約2000億美元的市值已經背離其基本面，依目前市值估算，2022年至2038年間，不僅需販售約15億劑疫苗，營收峰值達到300億美元，並且還須保證所有的銷售渠道成功率百分百，「考量上述條件的困難性，故而重申莫德納115美元的目標價」。

謝金河在臉書發文指出，全國廣播公司商業頻道（CNBC）花了不少時間評論莫德納的股價，近2天出具報告，美國銀行不僅將長榮目標價下修至89元，且同時表示莫德納股價的不合理性，莫德納股價應聲暴跌。

今年大鬧疫苗荒，引發全球瘋搶購，莫德納拿到國家補貼，專利權利金照收，外加疫苗產能供不應求，股價隨之飆漲，謝金河表示，去年特斯拉（Tesla）股價大漲743%，今年莫德納成了特斯拉的翻版，自去年上市11.45美元飆漲到497.49美元，翻了42倍，單今年最大漲幅就高達376.2%，市值也拉升到2008.18億美元。

不僅如此，莫德納的漲勢也刺激輝瑞製藥股價，原先一度跌到33.36美元大漲至48.57美元，市值也被推升到2697.52億美元，而另一家BNT股價去年更是僅12.52美元，股價也一路大漲至464美元，單今年就大漲約469.1%，比莫德納更可怕。

謝金河表示，這一輪，疫苗成了國力競賽的指標，股價大漲，市值暴升，企業的能量更強大，看到這個競賽，大家也可以想像國產疫苗的研發有多麼重要了。