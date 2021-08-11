台中一名柯姓男子懷疑吳姓妻子和劉姓警員有婚外情，找了徵信社人員一同到吳女租屋處破門抓姦，拍下兩人裸照，最後柯男討了30萬元和解金和離婚協議書離去。事後劉男和吳女提告，柯男與2名徵信社員工被依無故侵入住宅和妨害秘密等罪嫌起訴。

據ETtoday新聞雲報導，柯男找了徵信社人員，於去年5月某日清晨1點多，前往吳女租屋處抓姦，果然逮到兩人赤裸在床上，柯男與2名徵信社人員分持攝影機、手機拍照，並錄下2人裸體和身體隱私部位，還喝叱「你也是公家單位的，警察都在樓下，你要你的同事上來嗎？」、「今天趕快處理否則進派出所，會將裸照公布媒體」等語。

最後雙方和解，劉男簽下30萬元本票、吳女則簽下柯男準備好的「協議書」、「離婚協議書」。但兩人事後委託律師對柯男和2名徵信社人員提告恐嚇取財、妨害自由、妨害秘密和無故侵入住宅等罪嫌。

檢察官偵察後認為，雙方簽下協議書，不構成恐嚇取財、妨害自由罪，僅以無故侵入住宅、妨害秘密罪嫌起訴3人。