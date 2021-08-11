台北市信義遠百在父親節當天有確診者足跡，宣布明（12）日停業，晚間新光三越A8店也發出公告，指地下一樓也有確診者足跡，今夜清消後將靜置24小時，因此地下一樓12日暫停營業一天。

新光三越A8店公告指出，接獲北市衛生局通知，父親節當晚18時30分有確診個案足跡經過地下一樓，該名確診者只有短暫停留，並全程戴著口罩，將依防疫指引啟動清消，地下一樓12日因需靜置場域24小時，12日將停業一天，其他樓層經今夜清消後，12日仍正常營業。