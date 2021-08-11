農曆七月流傳不少禁忌，其中就不建議在鬼門開的夜晚曬衣服，一位人妻坦言生活步調因此被打亂，和老公抱怨後，對方馬上展現貼心的一面，願意到自助洗衣店跑腿。但沒想到，才過一天，老公就傳來一封簡訊，內容讓她直呼「超扣分」，腦筋也動太快。

該名人妻在PTT《WomenTalk》上表示，平常習慣在晚上曬衣服，但隨著鬼月到來，婆婆卻堅持「七月半晚上不可以曬衣服」，要她早上再曬。人妻無奈指出，衣服若放到隔天才曬，這樣早就臭掉，到隔天早上還要把衣服再洗一遍才能曬。

人妻將這件事情告訴老公後，對方二話不說就表示，願意在這個月都負責把衣服拿去自助洗衣店洗，讓她倍感貼心。沒想到才過了一個上午，人妻下午就收到老公傳來的簡訊，告訴她決定買一台乾衣機放在家裡。

對此，人妻無奈直呼「真是有他的！平常都不會想到，現在要他幫忙腦筋倒是動挺快的」。她坦言，雖然買了乾衣機後會比較輕鬆，但竟然是要等到這種時候，老公才會想到要買，只覺得此舉有夠扣分跟不貼心。

貼文曝光後，不少人妻們有感笑稱，「輪到自己做事時就會想到出錢出力」、「他就純粹懶又有點錢可以花」、「叫他洗碗，他就會買洗碗機；叫他掃地，他就會買掃地機器人；叫他拖地，他就會買拖地機器人」、「叫他做一輪家事妳家什麼都有了」、「其他的也一起買起來」。