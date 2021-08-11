要不要試試新的健康早餐？菜單是「一杯咖啡，加上一盤蔬菜沙拉」。一項新的醫學研究表明，喝咖啡、多吃蔬菜對於身體應對新肺肺炎，起到有一定的保護作用。

每日科學(Scitech Daily)報導，美國西北大學費恩伯格醫學院(Northwestern University Feinberg School of Medicine)的預防醫學副教授瑪麗蓮·克內利斯 (Marilyn Cornelis) 說：「一個人的營養會影響免疫力，這是常識。同理，良好的免疫系統，對於個人對抗傳染病（包括 COVID-19）的也起了關鍵作用。」

克內利斯說：「從統計發現，咖啡與蔬菜的攝取，有效的降低感染新冠肺炎的風險。」

與不喝咖啡的人相比，每天喝一杯咖啡(或更多)的人，新冠肺炎的感染風險降低約 10%；每天至少食用0.67份( 0.67 servings)蔬菜（熟或生都行，不包括澱粉類的馬鈴薯），有更低的新冠肺炎感染風險；每天食用少至 0.43 份的加工肉類，有較高的 感染風險。與沒有哺喂母乳的人，嬰兒時期哺喂母乳的人，感染風險也降低了 10%。

該研究的另一名作者、西北大學醫學研究副教授 Thanh-Huyen Vu 博士正在分析這些保護性飲食，與與 COVID-19 的保護機制關連性。

這項研究是利用英國生物銀行的資料，研究了 2006~2010年測量的飲食行為，再分析在疫苗問世前的 2020年3月~12月，英國人的COVID-19感染機率。他們專注於 (1) 飲食習慣、(2) 對咖啡、茶、蔬菜、水果、魚肉、加工肉類、紅肉的攝取量。(3)早年接觸母乳的情況。

從大數據中找到37988名參與者，他們在接受 COVID-19 測試後，只有17%的參與者是病毒陽性，比平均的感染率來的低10%。

克內利斯說，咖啡因可能是因素，我們很早就知道咖啡因對免疫系統的活化有正相關，而蔬菜的高維他命，也對免疫系統很有幫助。