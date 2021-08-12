國內疫情趨緩，民進黨政府研擬推定紓困方案發行5倍振興券，除在野黨多次呼籲應採現金發放外，多位民進黨立委也有不同意見。前國民黨主席朱立倫整理了民進黨立委們對5倍券的立場後發現，有14位曾主張發現金及10位主張不拿現金換券。對此，前民進黨立委郭正亮直言，他認為，民進黨至少有一半立委反對。

前民進黨立委 郭正亮。(0:23:13)(圖/中天新聞畫面)

前國民黨主席朱立倫整理了民進黨立委們的立場後發現，民進黨61席立委當中，有14位現在及之前曾主張發現金、10位主張不拿現金換券，另12位偏向支持發五倍券、25位目前未清楚表態。

對此，郭正亮11日在中天政論節目《正常發揮》中表示，61席立委有14席立委反對發券應發現金，但還要再扣掉15、16席不分區立委，因為不分區違反黨紀就開除了，若這樣來看，45、46席各縣市立委有四分之一反對，雖然只有14位希望發現金，但還有一些是沒有講話的，郭正亮直言，「我認為至少有一半反對」。

郭正亮續指，《紓困振興條例》已經通過了，立法院也通過預算了，這是8400億紓困案剩餘的錢，現在還剩下1600億，這完全是行政院決定，這就是為什麼蘇貞昌敢硬幹，現在這件事立法院沒有投票權，因為已經投完了，除非立法院突然召開臨時集會，但照正常程序，立法院要到9月才會開議，而5倍券照規劃在8月下旬就要定案公布細節了，9月下旬就要印出來了，立院在時間上來不及。

民進黨立委對5倍券態度。(圖/翻攝自 徐巧芯臉書)

郭正亮強調，目前蘇貞昌正透過行政院秘書長在遊說民進黨立院黨團，因為有很多人有不同意見，還在溝通中。