本名柯景騰的知名作家兼導演九把刀，今日在臉書沉痛證實57歲的岳母在接種AZ疫苗後的第4天不幸過世，讓妻子周亭羽哭崩，不停說著：「我沒有媽媽了……」稍早周亭羽也透過媒體首度發聲，短短幾字的回覆中，滿是對最愛母親的不捨，令人看了鼻酸不已。

美女主播出身的周亭羽，在2016年與九把刀戀情曝光後，選擇逐漸淡出螢光幕，並在2017年嫁給九把刀，寶貝女兒「魯拉拉」已1歲大。對於最愛的母親在接種AZ疫苗後不幸過世，周亭羽一度哭到無法自己，表示她沒有媽媽了，同時也忍痛將媽媽的大體送交司法解剖，希望給媽媽與自己一個清楚明白的答案。

據ETtoday報導，仍沉浸在巨大悲傷中的周亭羽，稍早首度發聲，坦言自己心情很難過，「但也非常感謝媽媽留給我這麼多美好的回憶，非常愛她。」同時也希望大家愛的人都能夠平平安安，短短幾字回覆，令人看了鼻酸不捨。

九把刀岳母接種AZ疫苗後猝逝，引發輿論巨大討論，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，九把刀雖然是公眾人物，但他的媽媽不是，因此不要在公共場合來談個人的個案。此事也在網路上引發網友熱議，許多都對陳時中的回應感到十分傻眼。

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