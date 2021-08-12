許多民眾對農曆7月是否要暫緩置產、搬遷、入厝，常抱「寧可信其有」的想法；風水老師鍾曜陽表示，農曆7月跟其他月份一樣也有許多好日子，只要留意農民曆特定的宜忌事項，相關的禁忌也能有解套。

中信房屋曾針對「農曆7月民眾感受度」做過調查，6成民眾不僅相當在意相關禁忌，對於不動產買賣、搬遷、入厝更會刻意避免。

中信房屋研展室副理張漢超指出，往年7、8月間多是房地產、家具、居家修繕業者的淡季，但隨著購屋主力由7年級生接棒，民眾對農曆7月及風水的顧忌也隨著年代逐漸淡化，對相關產業影響已不若以往，不過年長一輩的觀念根深蒂固，對於民俗禁忌卻仍舊抱持著「寧可信其有」的想法。

易經專家鍾曜陽說，農曆7月期間並非不能置產，事實上只要注意農民曆上「宜立券、宜交易、宜訂盟」的日子，都是可以進行置產簽約的好日子。

鍾曜陽指出，農曆7月鬼門開，看屋時要辟邪化煞，可以隨身攜帶7顆海鹽，或者以用7片榕樹葉來替代。

對於房地產未來發展，鍾曜陽說，由卦象角度來看，今年屬於「山火賁」之年，因此下半年疫情可望有所好轉，房市接下來也會漸入佳境。

張漢超表示，成屋市場進入今年下半年後，交易量已由5、6月間的波動開始回穩，在疫情趨穩、相關防疫措施逐漸鬆綁的情勢下，看好成屋交易將倒吃甘蔗。

不過放眼國際仍有通膨的問題存在，過去被視為房地產利多的寬鬆政策也可能因而畫下句點，屆時對房市可能又是一波新的影響，因此房地產後勢值得特別留意。