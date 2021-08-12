有些人天生就受歡迎，很會經營人際關係，異性緣及同性緣都非常好！搜狐網命理專欄指出，天秤座、天蠍座、雙魚座的女性最容易被暗戀，她們不僅長得好看、個性討喜，就連人脈都非常廣，堪稱男女通殺的人氣王，走哪都受歡迎。

▍1.天秤座

天秤女是不少人心目中的完美對象，她們從小就有萬人迷的氣質，不僅嘴甜會說話，舉手投足都散發自信，個性更是善解人意，不管在生活或職場中，做任何事情都會先替別人設想，大方的特質很少見，因此天秤女總是被很多人暗戀，追求者永遠大排長龍。

▍2.天蠍座

天蠍女天生有股神秘氣質，雖然外在看似冰冷，不愛理人，總是讓人心生畏懼，但她們的內在其實熱情如火，非常體貼，只是比較害羞被動而已。當她們喜歡上一個人的時候，會變得死心塌地，一心一意付出，這種反差魅力總能成功吸引異性的眼光，因此天蠍女被暗戀的機率極高。

▍3.雙魚座

雙魚女的氣質呆萌可愛，待人接物非常溫柔善良，加上個性開朗樂觀，能靠活潑的笑容感染身邊的人，在不經意間就會吸引到異性喜歡。同時，她們也是賢妻良母的類型，不僅做事很勤快，偶爾也會撒嬌，很懂得顧及另一半的面子，總能讓男性捧在手心疼愛。