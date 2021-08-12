「林醫師，我爸已經90歲了，但檢查出肝癌晚期，該怎麼辦……」國立成功大學附設醫院移植外科主任林毅志醫師回想，近年子女推著年邁父母就診的場景漸增，因台灣人口高齡化，癌症好發年齡之中位數也逐漸提升。

台灣癌症登記資料顯示，每年約有一萬一千餘名新發的肝癌患者。林毅志主任提醒民眾：「目前肝癌防治仍以定期篩檢最為有效。過去發現，肝癌高風險族群如40歲以上中年男性、肝硬化、B型肝炎帶原者，每半年進行一次腹部超音波及抽血檢驗肝癌指數，能揪出期別較早的肝癌，以利及早治療。」林毅志主任叮嚀以上高風險族群應持續追蹤，有些民眾三、五年確認正常就不再篩檢，發現時肝癌已悄悄找上門。

●破除腫瘤切除迷思 認識肝癌晚期治療

過去醫療上大多認為治療癌症就是將癌細胞切除。林毅志主任說明，肝癌治療策略上，依照國際肝癌分期及治療準則BCLC（Barcelona Clinic Liver Cancer），不同肝癌期別有不同的治療建議。0、A、B期肝臟腫瘤相對較早期，以電燒或手術切除是最有機會治癒的；C、D級屬於較晚期肝癌，腫瘤已經侵犯肝內血管或有遠端轉移，治療不易，只有不到二成的患者適合進行手術。

下列3大類肝癌族群，不適合手術切除腫瘤：

1.心肺功能不佳，或其他共病未控制良好，如：心臟疾病、糖尿病等。

2.預估殘餘肝功能不佳，切除後會嚴重影響肝臟正常生理機能，大多為B、C肝患者。

3.肝臟腫瘤過大、數量太多（如：超過3顆）、擴散於肝臟多葉，或已發生遠處轉移。

林毅志主任指出，有研究指出，65歲以上肝癌患者約有四成診斷沒有持續接受治療。近年肝癌晚期治療已有顯著進步，即便無法手術，仍可合併多種療法，如化學栓塞治療、口服標靶藥物、免疫療法等，切勿隨意放棄治療！

國際肝癌分期及治療準則BCLC（Barcelona Clinic Liver Cancer）。（圖／NOW健康提供)

●合併治療可增加存活期 新興標靶藥物已有健保給付

林毅志主任特別說明，目前新興的標靶口服藥物已有健保給付可做為第一線治療方式，適合無法手術切除且不適合局部治療的晚期肝癌患者，約有三至四成的反應率。

其機轉與傳統標靶藥物不同，除可抑制腫細胞生長，更可同時抑制腫瘤血管細胞增生，可謂「雙重抑制機轉」，整體存活期與傳統標靶藥物相當且腫瘤反應率較佳。

臨床研究發現，其可望延長患者整體存活期（overall survival OS）（*）大於一年，無惡化存活期（progression-free survival PFS）（**）及疾病無惡化時間（time to progression TTP）（***）皆達半年以上，大部分的副作用也都可被妥善控制。

林毅志主任進一步表示，合併使用化學栓塞搭配新興標靶藥物作為第一線治療方式，臨床觀察發現有些患者的效果相當好。倘若遇到前述90歲高齡晚期肝癌個案，口服標靶藥物給藥方式簡單，是相當合適的選擇。

最後，林毅志主任鼓勵民眾定期接受肝癌篩檢，才能早期發現及治療。若不幸罹患肝癌，只要積極配合醫囑治療，病情仍有機會獲得理想的控制！

*整體存活期（overall survival OS），指開始用藥到死亡的時間。

**無惡化存活期（progression-free survival PFS），指開始用藥到疾病惡化或死亡的時間。

***疾病無惡化時間（time to progression TTP），指開始用藥到疾病惡化的時間，但不包含死亡案例。