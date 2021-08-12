每個人都有迷茫的時候，面對眼前的道路，不知如何選擇，此時都希望能得到一些提示，好讓自己快速走出迷霧。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，如果夢境中出現鴿子、泥巴、飛翔、牙齒、貓咪，都具有指明人生方向的作用，如果近期心中有難以下決定的事，都能藉由這些夢境讓目標更加明確。

▍1.鴿子

鴿子代表信、義和家庭和睦，男人夢見鴿子，表示生活安逸，不用對將要發生的事過於擔心。已婚女人夢見鴿子，預示會懷孕，生一個漂亮健康的孩子。如果夢見關在籠子裡的鴿子，表示你能得到別人隱藏的財產。

▍2.泥巴

泥巴會使人深陷其中，無法移動。在夢裡，泥巴表示你感到已經陷入困境，被目前的生活形態所困，是時候做些改變了。泥巴同時也象徵成長及再生，面對生活中的困境可以選擇改變，有望迎來新局面。

▍3.飛翔

夢到自己正在飛翔，說明在工作或感情方面想獲得釋放，表示你已準備在現實生活中做出某件大膽的決定。也有可能代表你正面臨許多壓力，希望可以飛得遠遠的，將那些問題拋在腦後。夢到飛翔，生活中會有積極進取的勇氣、良好的人際關係、戰勝困難的自信，你將獲得提升，受人重視。

▍4.牙齒

夢到牙齒的人通常不是夢到牙齒脫落就是碎裂，宛如一場惡夢。牙齒象徵生病或死亡的恐懼，好好把握每一天，保持正面的心情能夠幫助消除這樣的恐懼，近期一定要留意自己的身體狀況，以免生病。夢到牙齒，也可能表示你的潛意識試著提醒你，太過注重自己的外表，有外貌焦慮。夢到情人的牙齒變成黑色，意味著另一半可能會出軌，近期要留意感情問題。

▍5.貓咪

貓象徵雌性、精神以及力量，夢到貓是個強有力的暗示，表示你的潛意識在告訴你必須多接觸女性才能得到好運和機遇，可以透過多和女性建立朋友關係達成這個目標。夢見養貓，還預示你會在錢財上有收穫，但自己的品德會受到非議，被人們怨恨，財產容易被偷。

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