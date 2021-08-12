國人施打新冠疫苗踴躍，目前已有871萬人接種第1劑疫苗，但因國際疫苗供貨青黃不接，多數人恐無法如期接種第2劑，延後施打第2劑是否影響保護力？專家指出，6個月之內打第2劑，並不會影響保護力完整生成，只是在未取得完整保護力的情況下，仍必須做好個人防疫，還未能打第1劑的民眾，可打肺炎鏈球菌疫苗或流感疫苗加強保護。

不同廠牌新冠疫苗施打第2劑時間不同，依疫苗仿單說明，AZ建議第1劑與第2劑應間隔4～12週（28至84天）、莫德納疫苗和高端疫苗都是間隔28天、輝瑞BNT疫苗則是間隔21天。

但因國內疫苗到貨不穩定，目前指揮中心規定AZ疫苗間隔10至12週才能預約第2劑，莫德納疫苗除了第1～3類對象及孕婦間隔28天，其他類對象也是間隔10至12週才能預約接種第2劑。

不妙的是，近日國內疫苗存量見底，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示將視疫苗到貨情形滾動式調整疫苗施打間隔，有可能再延長兩劑之間的間隔時間。

（圖片來源 / 康健雜誌）

陳時中此言，令許多民眾焦慮：太晚打第2劑會不會影響保護力？連第1劑都還打不到的青年族群如何自保？面對變種病毒威脅，全球多國已開始施打第3劑，台灣如果以後需要打第3劑疫苗又該間隔多久？《康健》特別專訪感染權威、台大兒童醫院院長黃立民，以及免疫專家、長庚大學臨床醫學研究所副教授顧正崙，為讀者釋疑。

Q：第2劑未能依既定間隔時間施打，會影響保護力形成嗎？

A：黃立民說，新冠疫苗之所以要打兩劑，是因雖然打完1劑疫苗就有一定保護力，但這個保護力會慢慢下降，所以需要接種第2劑拉高保護力。

「我們身體的免疫系統會有記憶力，這是最簡單的免疫學原則，」因此晚一點打第2劑，身體還是記得這件事，仍會刺激保護力完整生成。

Q：兩劑之間最久可以間隔多長時間？

A：黃立民則指出，兩劑之間不超過6個月，仍可建立良好的免疫力。但超過6個月就不敢講了。

只打1劑保護力降得比較快，如果拖過半年還沒有打第2劑，第1劑的保護力基本上已經掉蠻多，疫情嚴峻時面對病毒是有高風險的。

顧正崙說，疫苗在設計時，會依經驗找出適合的間隔時間。不過新冠疫苗開發的時程很緊，又有急迫性，所以大部分兩劑疫苗間隔時間，在做人體實驗的時候都設定的比較短（4～8週），而且缺乏比較完整的研究。

理論上能依既定時程接種第2劑當然最好，但現實上疫苗缺貨，很難如期施打第2劑，從而會較晚得到更強的免疫保護，所幸台灣目前並非疫情危急區，風險較小，延後施打對健康也不會有太大影響。

Q：如果間隔太久打第2劑，會有哪一種疫苗受到比較大的影響嗎？

A：黃立民說，新冠疫苗分腺病毒載體疫苗（AZ）、mRNA疫苗（莫德納及輝瑞BNT）、蛋白次單位疫苗（高端及聯亞）。

蛋白疫苗是不太強的疫苗，如果只打1劑，保護力一定掉最快；另國外已有臨床試驗的數據顯示，掉第2快的是腺病毒載體疫苗；mRNA疫苗最強，保護力掉最慢。

Q：疫苗完整接種兩劑後，保護力可以維持多久？

A：黃立民說，新冠疫苗從研發到上市不到1年時間，上市後施打也未滿1年，現有各項數據都還不多，只能依過去的專業及經驗來判斷，專家們普遍認為，mRNA疫苗看來可以維持2年，腺病毒載體疫苗及蛋白次單位疫苗大約是1年。

Q：網路流傳AZ疫苗間隔12週以上施打第2劑，保護力比間隔10週好，真的嗎？

A：「有這樣的證據」，顧正崙指出，國外已發表的論文提到，AZ疫苗間隔10週到12週以上施打，效果比原來間隔8週更好。

為什麼會這樣？他解釋，雖然疫苗在設計時會找出兩劑之間最適合的施打間隔時間，但新冠疫苗是疫情之下應急的產物，無法像之前的新疫苗花費數年時間完成所有的試驗才上市，所以關於間隔時間、劑量使用等問題，多是參酌過去經驗，難免有失準之處。

由於現在發現很多人打疫苗後會再感染，也就是說疫苗的保護力其實個人差異相當大，「未來測抗體濃度應該會變成一個標準流程，」他說，以後監測每一個人打了疫苗的保護力會變成一個很重要的議題。

Q：兩劑之間如果間隔太短，對保護力有影響嗎？

A：黃立民說，兩劑疫苗之間至少要隔1個月，這是因為如果間隔太短、比如打第1劑過兩個禮拜就打第2劑，由於打第1劑後身體的免疫刺激還沒有完全形成，此時就打第2劑，對免疫系統來講沒有附加價值及額外好處。

「間隔太短很可能會比較沒那麼有效，」顧正崙也說，接種第1劑後，免疫系統開始活化、記憶效果形成中，施打第2劑的目的是把第1劑形成的免疫記憶力再強化，但第1劑的效果還沒有完全成熟就打第2劑，對於強化記憶效果可能比較弱，「間隔太短可能會浪費，」急著打第2劑沒有必要。