北市一名風濕性心臟病患者，因瓣膜狹窄、左心房擴大造成慢性心律不整，即便按照醫囑服用藥物，且服用成效達國際標準值，左心耳仍常出現血塊，使用抗凝血劑消除仍反覆形成血塊，導致腳中風、腎功能不全，最終造成左大腦的中腦膜動脈大片腦梗塞，緊急取栓仍激發腦出血。

●心房顫動易形成血塊致中風

心房顫動是臨床上最常見的一種心律不整，此類患者中風機率約為一般人的五倍，根據中華民國心率醫學會資料，台灣平均每一百人中就有一位心房顫動患者，且隨著年紀越大，發生率越高。六十歲以上，平均每一百人中就有四位罹患心房顫動， 而八十歲以上，每十人就有一人罹患。

新光醫院周邊血管科主任吳典育解釋，心臟像一個幫浦，將血液打出，使心房心室規則收縮，當心房顫動心臟無法規則收縮時就可能形成血塊，容易引發中風。

●藥物預防非唯一 「左心耳封堵術」作為更好的選擇

吳典育主任指出，傳統的心房顫動治療方式大部份為服用抗凝血或抗血小板藥物，用來預防血栓形成，但也帶來風險，部分患者服用抗凝血劑後可能產生出血的併發症。

此外，更曾有過患者因需要手術而停藥，卻不幸在這期間發生中風的案例，加上國人服藥的服從性較差，患者容易在服藥過程中因沒有特別感受，或認為已經改善便自行停藥。針對服藥效果不彰或無法服藥的患者，「左心耳封堵術」是另一個選擇。

新光醫院周邊血管科吳典育主任建議，針對藥物順從性低、無法服用抗凝血劑或服藥後還反覆栓塞的族群，左心耳封堵術提供患者另一種治療選擇。(圖/健康醫療網提供)

吳典育主任進一步說明，左心耳封堵術屬於微創手術，於患者鼠蹊部的靜脈放入導管，再將封堵器藉由導管從右心房穿過心房中隔放入左心房，將左心耳入口堵住，經過約三個月之後，封堵器會逐漸內皮化將左心耳包起來形成自然屏障，避免血液停滯在左心耳而產生血塊，以降低中風風險。

針對不適合使用抗凝血劑的患者，使用左心耳封堵術可一勞永逸，不需要長期服用抗凝血劑，出血副作用相對來得低，大大提升患者的生活品質。

●三高族群應注意 就醫評估預防中風發生

心房顫動可能沒有症狀，患者不易察覺，吳典育主任建議，針對藥物順從性低、無法服用抗凝血劑或服藥後還反覆栓塞的族群，左心耳封堵術可能是更好的選擇。

另外，左心耳封堵術也可作為預防策略，降低中風發生的可能性，有糖尿病、高血壓或是曾經發生栓塞、中風的高危險族群，應該至醫院接受醫師評估是否適合施作左心耳封堵術。