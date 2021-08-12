Moderna(莫德納)公司高層在Q2的財報會議中透露，已經準備好使用外部技術或產品「擴大公司版圖」。計畫將COVID-19疫苗所帶進的獲利投入到基因編輯領域。

Moderna因COVID-19疫苗獲得了數十億美元的收入，市場對於該公司的併購策略也有諸多猜測。Moderna現在打算以Spikevax為名銷售其新冠疫苗，根據現有的訂單，預計今年將帶進約200億美元的收入。

Moderna執行長Stéphane Bancel在電話會議上說，Moderna感興趣的領域有核酸技術、基因治療、基因編輯和mRNA (編按：Moderna的交易代碼剛好是MRNA)，還有對有助mRNA藥物投遞的新技術。Moderna也不排除技術相關、和開發中候選藥物相關的交易。

Moderna不感興趣的是小分子或大分子候選藥，即便他們可以擴充公司現有的產品組合。

Moderna總經理Stephen Hoge則表示該公司一直在密切關注基因編輯領域，並思考其mRNA技術在哪些方面可以幫助「傳送基因編輯片段到不同的人體組織」。

最可能的方向會是造血幹細胞。所以Moderna可以收購的標的會是甚麼？

有新聞指出，這家知名生技公司的對象是Intellia，就在Intellia宣布首次在人體試驗成功的轉甲狀腺素蛋白澱粉樣變性療法 (transthyretin amyloidosis therapy) 的幾個月後。這個消息連帶對Intellia的股價造成影響。6月份公布的人體試驗結果已經讓股價飛漲，週四(8月5日)上午在140美元左右徘迴、隔天開盤來到168美元。

其他從事基因編輯的公司還包括CRISPR Therapeutics、Precision Biosciences、Beam Therapeutics和Sangamo Therapeutics。