Delta變種病毒肆虐全球之下，亞洲成了重災區，印尼、馬來西亞和越南等國家，祭出封城措施，紛紛關閉生產線，衝擊全球供應鏈。財信傳媒董事長謝金河表示，台灣守住疫情後，更凸顯台灣供應鏈的卓越，預期第三季台灣多項產業將更具競爭力，包括半導體、被動元件、鋼鐵，以及航運等。

謝金河在臉書發文指出，Delta變種病毒狂燒，有6億人口的東協，這次受疫情衝擊最大。印尼確診突破百萬人，泰國疫情也快速上升，越南染疫人數突破20萬。為了防疫，從印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國到越南，紛紛採取封城的措施，關閉生產線。這些國家是很多台商生產基地，像建大、儒鴻、聚陽、豐泰和寶成等都受到影響。

謝金河提到，台灣5月疫情也出現破口，進入三級警戒的時候，很多地方首長天天喊封城，但台灣守住這一關，也等於向全世界昭告台灣供應鏈的卓越。他認為，台灣的半導體、被動元件產業更具優勢，這幾天被動元件開始漲價，晶圓代工也傳出加價15%；傳統產業中，像中國大陸提高出口關稅，台灣的鋼鐵產業又更具競爭力，航運業也因為疫情，價格更硬。

「上市櫃公司陸續公布上半年業績，很多令人想像不到的數字跑出來。」謝金河強調，第二季業績看起來非常好，第三季在東協國家疫情延燒下，台灣還會更好。