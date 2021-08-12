鑑於中國擴軍，南海、東海以及台灣海峽等局勢，日本副首相兼財務大臣麻生太郎10日在記者會上表示，2022年度以後的國防預算增額是理所當然的。

有關日本2022年度以後的預算編列，國防經費將增額一事，麻生表示，國防經費並非絕對，而是相對的，如果對方的國防經費成長的話，日本也應該相對地調高國防經費。

麻生的意思是中國正增強軍備，日本必須有所因應。他強調，考慮到東海、南海、台灣海峽的局勢，日本一定要有所應對才行，作為嚇阻力，增加國防經費是理所當然的。

中國2021年度國防費用人民幣1兆3553億元（約新台幣5兆8200億元），約為日本的4倍。

鑑於中國的海洋行動擴大、北韓開發核武及彈道飛彈等，日本2013年度以後連續9年國防經費成長。2015年度以後每年國防經費皆創新高，2021年度預算當中，包含駐日美軍重編的相關經費在內，國防費用為5兆3422億日圓。