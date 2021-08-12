男方要娶女方時，到底聘金該給多少，一直是許多人爭論的話題。就有一名男子，正式向女友提親，未料對方母親提出了3個條件，氣得男方回一句「墓碑要嗎？刻妳的名字」，讓網友全都笑翻。
網友在臉書《爆廢公社二館》PO出一段對話，只見男方詢問女友「寶貝，結婚的事妳媽怎麼說」，對方竟獅子大開口，除了要求聘金50萬外，車子必須登記在女方名下，更要求男方把房子過戶給她。
男子看到女方母親貪得無厭的要求，氣不過怒回一句「墓碑要嗎？刻妳的名字」，讓原PO也打趣表示「好人做到底，一條龍服務」。
對話曝光後6000多人按讚，不少人笑說：「看了好療癒」、「笑爛了」、「一條龍服務，給好給滿」、「建議房子跟車子用燒的」、「等等會不會有女權跳出來罵男人沒擔當」、「這年頭男人有車有房就很棒了，還過戶咧」、「陰宅歸你，陽宅歸我的概念」、「棺材要嗎？你跟你媽一人一個」、「直接付50萬金紙就好」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。