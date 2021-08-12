男方要娶女方時，到底聘金該給多少，一直是許多人爭論的話題。就有一名男子，正式向女友提親，未料對方母親提出了3個條件，氣得男方回一句「墓碑要嗎？刻妳的名字」，讓網友全都笑翻。

網友在臉書《爆廢公社二館》PO出一段對話，只見男方詢問女友「寶貝，結婚的事妳媽怎麼說」，對方竟獅子大開口，除了要求聘金50萬外，車子必須登記在女方名下，更要求男方把房子過戶給她。

女方母親要求聘金50萬，房車全過戶，氣得男子嗆「墓碑要嗎？刻妳的名字」。(圖／爆廢公社二館)

男子看到女方母親貪得無厭的要求，氣不過怒回一句「墓碑要嗎？刻妳的名字」，讓原PO也打趣表示「好人做到底，一條龍服務」。

對話曝光後6000多人按讚，不少人笑說：「看了好療癒」、「笑爛了」、「一條龍服務，給好給滿」、「建議房子跟車子用燒的」、「等等會不會有女權跳出來罵男人沒擔當」、「這年頭男人有車有房就很棒了，還過戶咧」、「陰宅歸你，陽宅歸我的概念」、「棺材要嗎？你跟你媽一人一個」、「直接付50萬金紙就好」。