遭到刑事拘留的知名演員吳亦凡最近成為大陸官媒聲討「飯圈文化」的標的，但許多粉絲仍對吳亦凡熱情不減，網上對他遭拘留後的情況亦傳聞不斷。早先傳出在拘留所遭毆打，並因此供出圈中同夥，甚至傳出更誇張的「咬舌自盡」謠言。有拘留所警察曝光了拘留所與監獄內的生活情況，畢竟比不得外頭，因此對吳亦凡建議：「你忍一下」。

吳亦凡涉嫌強姦等控罪被北京朝陽警方刑事拘留後，大網上傳出一段疑似吳亦凡在拘留所被毆打的片段與數張獄中照片，其後又傳過吳亦凡禁不住苦況，供出2名圈中同夥，甚至還有吳亦凡咬舌自盡的傳言，但大部份網友都不相信自盡一說，因為他們認為吳亦凡「沒那個膽」。

吳亦凡被刑事拘留後，網上傳出各種他在拘留所內的謠言，有些還相當離譜。（圖／網路)

有趣的是，就在傳言紛紛之際，大陸四川省監獄管理局突然在微博發佈一則視頻解說監獄生活，詳細介紹了監獄罪犯改造生活的細節，包括獄中生活教育、法治教育與勞動改造等服刑日常生活。所有罪犯一視同仁，有各層級監督人員，每週有5天勞動改造、1天教育學習、1天休息。視頻裡還提到獄中早餐是饅頭、鹹菜和各種稀飯；午餐是米飯、一份湯和一份素炒葷；晚餐是米飯、素菜、湯。如果表現好，晚餐會得到一份帶肉的「獎勵餐」，如芹菜炒肉、青豌豆燒肉等。

吳亦凡被北京朝陽區公安分局刑事拘留後，四川省監獄管理局突然在微博發佈一則視頻解說監獄生活，介紹監獄罪犯改造生活的細節，引起網民熱烈議論。圖為吳亦凡演出《夏有喬木，雅望天堂》的劇照。（圖／網路)

有一位自稱獄警的網友發文，向吳亦凡的粉絲說明大陸現行的監獄生活，他在文章說，進了牢獄裡首先是體檢、吃飯，然後剃光頭。接著進行入監教育，訓練排隊、報數、背誦日常規範。現在天氣很熱的時候，訓練過程不好受、太陽很毒，「你忍一下」。

北京看守所裡剪平頭短髮，不剃光頭。現在疫情期間，進看守所前要先做核酸檢測、檢驗血清和胸部X光透視。（圖／吳亦凡工作室微博)

早上6點多起床，7點多開始幹活，生活非常枯燥。住宿8到12人的上下鋪，室內各種汗臭異味，也沒有空調，夏天其熱無比。飯菜上色澤口味一般，飯隨便吃，不會餓著。生活工作都不如外界舒適，這都得忍一下。

另一名北京看守所員警發文表示，吳亦凡現在只是刑事拘留，所以還沒有到監獄裡去，目前應該是在朝陽區看守所裡等待提審。一般看守所裡關的不全是犯人，有些是打架鬥毆還不構成刑事犯罪標準的，或是像輕罪的酒駕，以及尚未經法院審判定罪的，都在看守所暫時羈押。

網上傳出聲稱是吳亦凡(圖中圈起)在看守所內的照片(右圖)，但未經證實。左圖則是他為有入獄情節戲劇《夏有喬木，雅望天堂》拍攝的宣傳照。（圖／網路）

文章說，看守所裡剪平頭短髮，不剃光頭。現在疫情期間，進去前要先做核酸檢測、檢驗血清和胸部X光透視。然後拍照按指紋簽字，換衣服鞋子。由於疫情關係，看守所已經取消放風時間，這對會是一段非常難受的生活體驗。

不過由於吳亦凡是大明星，原有在外頭的關係也會託人打點，又是外籍人士，警方可能會在看守裡給他一個單間。住單間有好有壞，好的是沒人打擾，不用忍受汗臭腳臭與夜裡鼾聲，可以不用跟重大刑犯如販毒、殺人以及各種社會爛咖待在一起；比較不好的是住單間非常孤獨，對習慣了天天身邊一圈人圍繞著、呵護著的明星來說極不好受。

吳亦凡被拘留後，大批粉絲舉著鑲著亮片的「凡」字標語前往公安局前聲援，讓警方如臨大敵。紛絲還在網上組織數十個群組，共同商討營救之策。（圖／網路）

另外，看守所裡24小時不關燈，睡覺不許被子蒙頭。吃飯基本就是饅頭和各種燉菜，稀稀爛爛一大鍋，有點油花有點肉。早上有鹹菜雞蛋粥，中午晚上基本上都是饅頭和燉菜。看守所也有小賣部，但疫情期間不開張。

吳亦凡進看守所後，一張題為「在押人員的日常生活制度」照片也在網路走紅。照片與看守所有關，但無法判定拍攝年代與地點。（圖／微博）

跟監獄不同的是，看守所不幹活，早上6:30起床、7:00吃飯，之後就是坐著，可能會有電視看，中午也一樣，吃過飯後就沒事，晚上9:00可以睡覺。夏天洗澡比較方便一些，雖然是冷水，但隨時都可以洗。

在看守所期間當然還要提審，可以會見律師，但大陸法律規定刑事拘留期間不能保釋，一般也不能會見家人或親友。

《夏有喬木，雅望天堂》大陸網路作家籽月的連載小說，2014年改編為電影，由吳亦凡、韓庚等人演出，2016年8月在中國大陸上映。（圖／電影劇照）

如同在台灣或其他國家監獄中一樣，犯下強姦幼女這種罪在牢裡會被人看不起，看守所警察態度也不會好，雖然依規定不會有人毆打他，但會被看守所裡的警察或其他犯人惡整。除非是動用外界關係託人照應，否則這段期間還挺難熬的。

按此類案件程序，北京警方會在30天內通告正式逮捕，如果檢方決定進行犯罪偵察可能會被羈押，羈押後可以尋求保釋，若保釋不准就得一直在看守所內，一直到法院判刑為止，在看守所的時間最長可以達半年。如果判刑確定，就會轉到監獄服刑。北京市外的燕郊鎮有個燕城監獄，判了刑外籍人士會關在這裡，4人一間、有電視可看，待遇及條件比一般監獄好多了。

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