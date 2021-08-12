衛生紙再傳漲價﹗根據《周刊王》報導，指出行政院國發會「物價資訊看板平台」顯示，舒潔平板衛生紙300張 × 6包對比5月20日和6月20日售價，從124元漲為169元，漲幅36%。求證量販和超市，在各大品牌中，7月僅舒潔漲價，漲幅為4％，加上近期正值中元節檔期，多數品牌都有優惠，消費者無須恐慌囤貨。

根據愛買觀察，近期只有舒潔所屬的金百利克拉克衛生紙在7月初漲價，單以舒潔平板衛生紙300張 × 6包來看，一般售價約在130元至140元間，售價的差別在於檔期不同，折扣會有深淺不同，即日起至24日前特價129元，對比7月漲價前特價124元，漲幅4%，並沒有漲幅36％那麼高，對此，愛買表示，會與廠商協議增加促銷頻率，平穩市場價格，盡可能讓消費者不明顯感受到衛生紙價格漲幅。

全聯8月13日至26日精選春風黃阿瑪抽取式衛生紙、蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙等指定商品，祭出買1送1優惠。（全聯提供）

全聯表示，目前還沒有收到調漲消息，且民生用品大部分有全聯價8折起，加上最近還有中元大檔，有將近3000項商品挑戰全年最低價，像是8月13日至26日期間春風黃阿瑪抽取式衛生紙、蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙等指定商品，還祭出買1送1優惠。

家樂福則說，目前沒有漲價的狀況，且有檔期優惠，有優惠的品牌商品眾多，盼民眾不要刻意囤貨，避免缺貨狀況發生。8月13日前舒潔洋甘菊抽取衛生紙90抽 x 12包，會員價149元、非會員價159元；8月14日至24日家樂福會員獨享舒潔三層竹炭萃取抽取衛生紙94抽 x 20包365元、非會員389元。

家樂福近期有舒潔優惠，8月14日至24日家樂福會員獨享舒潔三層竹炭萃取抽取衛生紙94抽 x 20包365元、非會員389元。（家樂福提供）

至於，8月24日前家樂福自有品牌有多項優惠，折扣8折起；單筆購買衛生紙/溼紙巾/面紙/廚房紙巾每滿399元送50元現金折價劵，單筆最多送200元，涵蓋舒潔、唯潔雅、可麗舒、得意、五月花等品牌指定商品；舒潔迪士尼抽取衛生紙100抽 x 12包299元，享買1送1。