美國今天公布受到密切關注的通貨膨脹率數據，顯示7月物價漲幅降溫，美國股市3大指數今天收盤大多收紅，其中道瓊及標普創下新高。

道瓊工業指數上漲220.30點或0.62%，以35484.97點作收。

標準普爾指數上揚10.95點或0.25%，收在4447.70點。

科技股那斯達克指數下挫22.95點或0.16%，收14765.14點。（譯者：陳正健）1100812