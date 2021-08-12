美國通膨升勢放緩 道瓊標普收盤雙創新高 06:282021/08/12 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國通膨升勢放緩 道瓊標普收盤雙創新高。(示意圖/達志影像/shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國今天公布受到密切關注的通貨膨脹率數據，顯示7月物價漲幅降溫，美國股市3大指數今天收盤大多收紅，其中道瓊及標普創下新高。 道瓊工業指數上漲220.30點或0.62%，以35484.97點作收。 標準普爾指數上揚10.95點或0.25%，收在4447.70點。 科技股那斯達克指數下挫22.95點或0.16%，收14765.14點。（譯者：陳正健）1100812 通膨數據漲勢趨緩 道指早盤漲逾百點 標普再創新高 美國線海運 運價再漲千美元 #點或 #道瓊 #標普 #收盤 #22 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股跌破季線散戶急停損 外資撿便宜 專家送4個字 18:512021/08/11 財經 陸港觀盤－短期通膨壓力 投資眼光可放遠 04:102021/08/12 全球財經 《集中市場》外資進場撿便宜 終結連3賣 15:252021/08/11 財經 外資挺電金 季線收復有望 04:102021/08/12 財經要聞 7月CPI增速減弱 美通膨紓緩 道瓊標普創新高 04:102021/08/12 財經要聞 《美股掃瞄》參院通過基建案 道瓊、標普500指數創歷史新高 09:112021/08/11 財經 重挫遇上死亡交叉 金價跌勢難改變 20:592021/08/11 財經 聯想轉型有成 Q2淨利倍增 04:102021/08/12 全球財經 長榮爆89、371懸殊目標價 網曝內情不單純 17:192021/08/11 財經 《日股》企業財報強強滾 日股連四漲 15:422021/08/11 財經 賣壓湧現 台股終場下跌96點退守17200點大關 14:422021/08/11 財經 國際熱門新聞 哈佛認證每月只要射精這個次數 罹患前列腺癌風險下降3分之1 - 國際 mRNA疫苗再新增3副作用？歐盟：評估中 - 國際 影》拜登「走錯路」影片瘋傳 批評者：失智症前兆 - 國際 降低動脈粥狀硬化心血管風險34％ 研究建議多攝取的營養素 - 國際 咖啡和蔬菜可能有助於預防新冠肺炎 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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