Center for Strategic & International Studies「戰略與國際研究中心」訪問達克沃絲。影片20分左右開始，達克沃絲提及美國將要提供400萬劑疫苗給台灣。

台灣疫苗不足情形的問題再次浮現檯面之際，曾於今年6月6日上午搭乘美國軍機旋風來台，宣布捐贈台灣新冠疫苗的美國聯邦參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth，D-IL），近期接受「戰略與國際研究中心」訪問時透露，美國將贈送台灣400萬劑疫苗。對照美國在台協會AIT在今年6月20號新聞稿宣布，美國政府捐贈的250萬劑莫德納疫苗順利抵達台灣。一旦達克沃絲的說法獲得證實，意味著台灣或可再多獲得150萬劑疫苗。

美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan R-AK）及昆斯（Chris Coons D-DE）率訪問團，6月6日旋風式訪問台灣，當時宣布將捐贈台灣75萬劑新冠疫苗。美國在台協會於6月20日加碼宣布，美國政府捐贈的250萬劑莫德納疫苗順利抵達台灣、再加上日本及時雨捐贈數百萬劑AZ疫苗，國內當時迫在眉睫的疫苗荒，頓時大為紓解。

不過，隨著Delta變種病毒肆虐，國際搶疫苗情形再起，時隔將近兩個月，國內疫苗不足的情形又再次出現，400萬人登記搶打默德納，卻面臨無「劑」可施打的窘境。在第五輪接種結束後，國內面臨疫苗枯水期。防疫指揮官陳時中昨日宣布，第六輪將由國產高端疫苗接手，預計8月23日開打。未來國人是否只有高端疫苗可打？陳時中說，年底前會有國際疫苗到貨，「我不敢講什麼時候進來，但一定會進來」。

值此之時，Center for Strategic & International Studies「戰略與國際研究中心」於10日上傳高級助理伊絲頓（Nina Easton）訪問達克沃絲的影片。達克沃絲提及今年6月她與同事在事先不對外透露的情況下，從南韓搭乘美國軍機飛來台灣閃電訪問經過。值得注意的是，影片20分左右開始，她提及美國將要提供400萬劑疫苗給台灣，至於其他亞洲國家，泰國除了原本宣布的150萬劑外，還會有額外的250萬劑，印尼也將獲得數百萬劑美國疫苗。

相較於AIT宣布美國政府捐贈的250萬劑莫德納疫苗，達克沃絲的400萬劑說法比原先多了150萬劑，至於具體內容與時程，目前並不清楚，一旦屬實，意味著台灣或可再多獲得150萬劑疫苗，但仍有待後續各方證實。