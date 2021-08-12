台中市長盧秀燕全面守護學生的學習環境，包括國中小高中、幼兒園及補敎人員全面施打疫苗，整體施打達成率達八成三以上。全人家長會長協會理事長洪誌宏暨全體會長表示，非常感謝市長的努力與用心

洪誌宏理事長表示，非常感謝盧市長為全面守護台中市學生的學習環境安全，台中市政府繼幼兒園、國小、國高中之後，也為補教人員施打疫苗，施打情形相當踴躍。

盧秀燕指出，幼兒園、小學、國高中都已完成接種，補教系統是最後一塊教育系統拼圖，拼圖完成後，家長就能放心將孩子送回學習場域學習。

為感謝台中醫護人員全力支援教育工作者接種疫苗，台中市全人家長會長協會等許多協會人員紛紛到，快打站為醫護人員加油打氣，慰勞他們連日來的辛苦服務。

洪誌宏開心的說，各級敎育人員施打疫苗後，家長終於可以放心將子女託付給幼兒園、各級學校及補習班，不用再請家庭照顧假，安心回到職場上班。

根據敎育局資料統計各級敎職人員及工作人員施打疫苗的百分比比率幼兒園93.6％、國小83.26％、國高中79.41％、補敎77％，總平均83.23％，施打疫苗的比率相當高。