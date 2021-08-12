9月即將開學，國民黨台北市議員徐巧芯指出，北市國小、國中、高中老師的施打率還在60~70%，約仍有9000多位正職老師還沒打到疫苗，但第二類優先施打對象卻已經胖了3倍，從9萬人暴增為27萬人。

徐巧芯昨（11）日在臉書表示，最近接到台北市的老師們陳情，談到先前已造冊，但原訂8月份的施打卻沒有下文，很擔心開學時還沒辦法接種疫苗，她向台北市衛生局了解情況後發現，國小、國中、高中老師的施打率還在60~70%，約仍有9000位正職老師還未接種疫苗。

即便先前已造冊，徐巧芯指出，衛生局也說，中央沒有發疫苗下來也沒辦法給老師打，只能自己上網登記，但下個月就要開學了，尤其小學老師，因12歲以下的孩子無法打疫苗，更需要疫苗保障師生的安全，甚至代理、實習、新任老師都沒被列入造冊，未來可能還要自費快篩，簡直強人所難。

徐巧芯也提到先前揭露的「第二類變胖」事件，已從最初預估的9萬人暴增為27萬人，她質疑，如果能好好把關，控制必要的人數而非浮濫讓高官造冊，是否能夠多出一萬劑保障老師和學生？