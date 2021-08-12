楊曜11日發函中央流行疫情指揮中心。(取自楊曜臉書)

隨著疫情趨緩，台灣、帛琉旅遊2.0即將重啟，衛福部長陳時中昨(11日)透露，旅客返台後需做深喉唾液採檢，並採5天加強版自主健康管理加9天一般自主管理的措施。不過，民進黨籍立委楊曜昨在臉書表達「反對」，「5+9的入境管制恐怕會是另一個警戒升級的起點！」

陳時中昨在防疫記者會中說明，返台民眾除採5天加強版自主健康管理加9天一般自主管理的措施外，還是要做PCR檢驗，如果是旅遊團就要團進團出，要尊重帛琉是0確診的國家，民眾在當地也要把口罩戴好、保持應有的社交距離。

對此，楊曜在臉書說，反對放寬入境防疫管制，「台灣與帛琉之間的旅遊泡泡急什麼？為了一個經濟效益不大的國外旅遊退縮防疫措施！5+9的入境管制恐怕會是另一個警戒升級的起點！3+11殷鑑不遠，5+9恐添變數」。

楊曜昨也發函中央流行疫情指揮中心，內容提到開放帛琉旅遊泡泡「5+9」恐將造成民眾對於國內疫情擴散的擔憂，面對肆虐全球的Delta變異株更不可不慎，且國際航空器傳染模式頻傳，病毒難以防範，入境政策開放的幅度越大，國內疫情傳染的風險越大，國內疫情傳染的風險越大，建議指揮中心應秉持入境人員加嚴健康檢測措施，重新檢討參與帛琉旅遊泡泡專案入境措施，以免造成疫情破口，再度重創台灣。