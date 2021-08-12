MSCI明晟今（12）日清晨公布最新季度調整，全球標準指數及全球小型指數的台股成分股新增、刪除各1檔，富邦媒(8454)自全球小型指數成分股轉進，成為全球標準指數新增台灣成分股，臺企銀(2834)則遭刪除，轉列入全球小型指數成分股。此次調整將在8月31日盤後生效。

觀察此次MSCI明晟成分股季度調整變動，全球標準指數（MSCI ACWI）新增20檔、刪除7檔，其中以中國大陸新增13檔、刪除2檔較多，同屬亞太區的韓國新增3檔、刪除1檔，香港及台灣均新增、刪除各1檔，泰國則刪除1檔。

全球小型指數（MSCI Small Cap）成分股部分，此次季度調整則新增6檔、刪除7檔，其中亦以中國大陸新增2檔、刪除3檔較多，同屬亞太區的香港、台灣及韓國均新增、刪除各1檔。

MSCI分別在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。此次調整將在8月31日盤後生效。