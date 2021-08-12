統一(1216)2021年上半年本業獲利穩定，不過，部份轉投資受疫情影響獲利，使得轉投資收益減少，統一(1216)上半年稅後純益107.85億元，年減0.5%，每股純益1.9元。

統一第二季營收1173.36億元，毛利率33.88%，季減0.02個百分點，年減1.25個百分點，單季稅後純益53.81億元，季減0.44%，年減15.5%，每股純益0.95元。上半年營收2327.98億元，毛利率33.89%，年減0.82個百分點，上半年稅後純益107.85億元，年減0.5%，每股純益1.9元。

中國大陸的統一中控上半年獲利較去年同期衰退20.5%，主要受大宗原物料價格上漲，銷售及市場推廣開支較去年同期增加，因疫情趨緩政府社保等減免減少等因素，造成淨利較去年同期衰退。

統一轉投資的統一超受到疫情三級警戒影響第二季超商本業及悠旅生活獲利，上半年獲利衰退12.1%。統一實則受到飲料包裝業務及鐵產品之營收及毛利均成長，帶動上半年獲利達6.52億元，年成長155.9%。至於神隆，則由於針劑業務相關研發費用增加，使得上半年利年減8.4%。