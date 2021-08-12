連鎖餐飲集團八方雲集(2753)董事會通過2021年第二季合併財報，歸屬母公司稅後淨利1.44億元，季增4.65％、但年減3.23％，每股盈餘（EPS）2.41元。合計上半年歸屬母公司稅後淨利2.82億元、小減5.69％，每股盈餘4.71元。

八方雲集董事會亦通過上半年股利分派案，決議擬配發每股現金股利2.5元，盈餘配發率約53.08％，以昨（11）日興櫃交易均價188.01元計算，現金殖利率約1.33％。公司將於今（12）日下午召開上市前業績發表會，說明營運策略及展望。

八方雲集以鍋貼水餃品牌「八方雲集」起家，2018年在台灣及香港分別推出新品牌「梁社漢排骨」及「百芳池上便當」，2019年在香港再推出新品牌「八方台式麵屋」。去年10月斥資約6570萬元，取得「丹堤咖啡」69％股權，以多元化集團品牌經營。

八方雲集第二季合併營收創14.52億元新高，季增2.81％、年增達18.56％。毛利率雖「雙降」至38.27％，營益率11.69％，略優於首季11.62％、低於去年同期14.62％。受惠業外收益增加，歸屬母公司稅後淨利1.44億元，季增4.65％、但年減3.23％，每股盈餘2.41元。

合計八方雲集上半年合併營收28.46億元、年增達17.67％，創同期新高。但毛利率38.41％、營益率11.67％，低於去年同期39.58％、15.37％。雖然業外收益跳增2.1倍，歸屬母公司稅後淨利2.82億元、仍小減5.69％，每股盈餘4.71元，略低於去年同期4.99元。