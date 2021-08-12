工業電腦廠樺漢(6414)董事會通過2021年上半年財報，合併營收429.96億元、年增達18.04％，創同期新高。惟毛利率23.02％、營益率3.54％，低於去年同期25.3％、4.09％。不過，歸屬母公司稅後淨利4.98億元、年增2.43％，改寫同期新高，每股盈餘（EPS）5.2元。

同時，樺漢董事會通過私募發行15億元國內首次無擔保可轉債（CB）相關事宜，並宣布引進聯發科及威盛作為長期合作策略性投資伙伴，助力提升樺漢整體競爭力，發揮雲軟硬智慧平台IPC整體綜效的業務開拓空間，全力搶攻逾4千億美元的全球AIoT市場商機。

以此推算，樺漢第二季合併營收228.05億元，季增12.95％、年增22.88％，創同期新高。毛利率雖降至22.56％，但營益率4.06％，優於首季2.97％、低於去年同期4.71％。歸屬母公司稅後淨利3.01億元，季增達53.31％、年增0.38％，亦創同期新高，每股盈餘3.13元。

樺漢表示，歐美經濟解封使智慧零售、娛樂博奕等產品市場需求大增，第二季三大事業體營收規模同步放大。配合個體營運產品組合優化、嚴控費用效益顯現，減緩其他事業體產品組合變化、原物料及運輸成本上漲、新台幣強升等逆風干擾，帶動整體獲利維持成長。

樺漢亦公布7月自結合併營收69.52億元，雖月減17.24％、仍年增11.39％，改寫同期新高。累計前7月合併營收499.02億元、年增達15.97％，續創同期新高。展望後市，在三大事業體營運維持良好成長動能下，公司對下半年營運逐季向上深具信心。

對於策略結盟聯發科及威盛，樺漢表示，聯發科旗下晶片組已在智慧型手機領域取得高市占率，威盛擁有強大AI應用軟體與嵌入式作業系統解決方案，樺漢則已是多家國際雲端服務的主要工業電腦供應商，並擁有包括零售、金融、博奕、製造等產業市場的通路管道。

樺漢指出，透過與聯發科及威盛的垂直式整合聯盟，有助公司產品設計開發技術升級、開拓不同層面客戶，加速5G、WiFi 6在嵌入式計算設備行動化規畫，有望由固定無限網通切進行動網路領域，以最大效益合作模式共創三贏，齊步推進三方在全球AIoT市占率。